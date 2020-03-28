聽新聞
test
0:00 / 0:00

黨務改革無奈 江啟臣唱「心事誰人知」

聯合報 / 記者周志豪／台北報導
國民黨主席江啟臣昨天表示，約談不分區立委吳斯懷是「對事不對人」，盼吳避免因失言傷己傷黨。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣昨天表示，約談不分區立委吳斯懷是「對事不對人」，盼吳避免因失言傷己傷黨。 圖／聯合報系資料照片

國民黨不分區立委吳斯懷屢生爭議，黨主席江啟臣昨天接受廣播專訪時表示，約談吳斯懷是「對事不對人」，盼讓吳了解應把專注力放哪，避免因失言傷己傷黨，組發會與考紀會也將研擬立委考核評鑑辦法，「我也適用」。談到黨務改革無奈處，江啟臣還唱起「心事誰人知」。

吳斯懷辦公室昨宣布成立「立法委員吳斯懷」臉書粉專，首篇貼文表示，一路以來聽見許多不同的聲音，有正面、有負面，他一定虛心接受；希望透過這個平台，傾聽大家的意見，一起為台灣這塊土地奮鬥。

江啟臣昨說，吳斯懷過去幾周網路聲量真的很高，但負面遠高於正面；客觀來看，吳的言行與質詢內容也有不錯的，只是民進黨與媒體放大看待，「一點點歪掉整個歪，連帶黨也被帶歪」，希望所有立委共同為黨想一下如何避免。

江啟臣說，他已請組發會與考紀會研擬立委考核評鑑辦法草案，待改革委員會成立後，與不分區立委提名制度一併討論，「不分區立委不是任何黨主席上來，要怎麼提名就怎麼提名」。

江啟臣表示，立委可以考核，制度才是關鍵，所有黨內人事都應該要有制度，不只有立委，這就叫黨紀，能否貫徹落實也是黨未來能否轉變的關鍵；有制度就照制度走，現在黨籍所有卅八位立委都是考核對象。

他也說，他須適時提醒黨紀存在，只是細部內容有必要隨環境改變調整；區域立委與不分區立委考核方式也不同，區域立委每四年一次由選民考核，接受選票檢驗；不分區是黨提名的，就要依循黨紀。

江啟臣表示，吳斯懷是中將退役，指揮軍隊沒問題，但當立委與當軍人不同，「幹民代與幹司令官差很多」，吳應是對立委職務認知有差異，準備不足；黨中央盼每個立委都表現好，能幫什麼就幫，不接受幫忙又重蹈覆轍，「那就真要黨紀處分」。

江啟臣 吳斯懷 不分區立委

延伸閱讀

臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音

江啟臣：吳斯懷負面聲量高 恐把黨帶歪

江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

軍系搶救吳斯懷 上將前立委摃黨團總召

相關新聞

川普簽台北法案 藍憂衝擊兩岸 陸恐中止ECFA？

美國總統川普廿六日簽署「台北法案」，旨在強化台美夥伴關係，總統府和外交部均表示感謝。不過，國民黨立委林德福質疑，台北法案恐影響未來美豬、美牛談判進度，甚至影響兩岸關係；行政院長蘇貞昌說，台北法案對台美關係多有助益，將來台美任何談判均秉持世界標準，以保護國人健康安全為重。

台北法案生效 陸堅決反擊 促美不得實施

美國總統川普簽署台北法案，中國外交部發言人耿爽昨天表示，中方表示強烈不滿與堅決反對，該法案嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

黨務改革無奈 江啟臣唱「心事誰人知」

國民黨不分區立委吳斯懷屢生爭議，黨主席江啟臣昨天接受廣播專訪時表示，約談吳斯懷是「對事不對人」，盼讓吳了解應把專注力放哪，避免因失言傷己傷黨，組發會與考紀會也將研擬立委考核評鑑辦法，「我也適用」。談到黨務改革無奈處，江啟臣還唱起「心事誰人知」。

「18歲投票 20歲參選」藍提修憲打破18禁 立院付委審查

立法院會昨通過將國民黨團所提的「十八歲選舉權，廿歲被選舉權」憲法修正案，送修憲委員會審查。國民黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召開成立修憲委員會的朝野協商。民進黨立委范雲也說，「修憲與修法」雙軌提案已送入立法院。

觀察站／請神容易送神難 誰能約束吳斯懷？

國民黨不分區立委吳斯懷言行惹議，黨主席江啟臣從道德勸說、約談、祭黨紀、立委考核制度到重訂提名制度，希望找出最佳解方；但除了吳能自律，否則如何處理，仍然是一大難題。

新系反撲？鍾佳濱追打高鐵「肥股東瘦員工」

台灣高鐵十八日董事會決議，將派發六十九億元股利，近日卻公告，受新冠肺炎影響營收，暫緩原定今年三月底調薪計畫。民進黨立委鍾佳濱連兩天舉行記者會質疑，員工加薪僅需約一點五億元，高鐵如此是「肥股東、瘦員工」；高鐵企業工會呼籲，公司宣稱待疫情趨緩，營運回穩後再評估，何謂「疫情趨緩」、如何「評估」都要說清楚。

拔擢年輕人 國民黨新媒部主任由江啟臣小編張智瑋接掌

迎戰網路世代，國民黨新任主席江啟臣包含數位行銷科技長與新媒體事務部主任等新媒體人事布局備受關注。昨 天確定，編制在文傳會...

藍質疑罷韓連署偷跑 應撤銷 台灣基進：中選會已裁定 為何不早提

高雄市議會國民黨團昨開記會質疑罷免市長韓國瑜的第1階段提議連署違法，其中有7143份是在韓就職市長滿1年之前就連署，不符選罷法規定「公職人員罷免，就職未滿1年者，不得罷免」，主張中選會應撤銷受理連署。

影／「阿中部長」的一封信 手寫這12個字令人感動

衛福部長陳時中24日發出一封信給部裡所有同仁，內文除了致謝大家的辛勞努力，也請大家非必要不要出國，最後還親筆寫下「國家需...

國會政黨聯盟宣布 自3月31日正式解散

由悟覺妙天擔任黨主席的國會政黨聯盟2020大選進軍立法院失利，今天在臉書發文表示，「美好的一仗我們已經打完」，階段性任務...

換時中？蔡其昌斥荒謬 建議：戴口罩少點政治口水

立委院副院長蔡其昌今天見證由和大集團董事長沈國榮發起的中部企業集資近8百萬元，捐贈給中部10家醫院醫護人員。他對於現在有...

調查局獨立站主任異動 吳以公掌「天下第一站」

調查局今天發布獨立站主任異動名單，台北市調查處機動站主任吳以公，調任號稱「天下第一站」的北機站主任；新北市調查處機動站主...

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數破55萬 英國首相強生也中鏢

新冠肺炎疫情嚴峻 英國首相強生也中鏢

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中：醫院非旅館

全球砲轟不適任57萬人要求下台 譚德賽反批台灣「網軍操作」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。