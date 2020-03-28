黨務改革無奈 江啟臣唱「心事誰人知」

國民黨不分區立委吳斯懷屢生爭議，黨主席江啟臣昨天接受廣播專訪時表示，約談吳斯懷是「對事不對人」，盼讓吳了解應把專注力放哪，避免因失言傷己傷黨，組發會與考紀會也將研擬立委考核評鑑辦法，「我也適用」。談到黨務改革無奈處，江啟臣還唱起「心事誰人知」。

吳斯懷辦公室昨宣布成立「立法委員吳斯懷」臉書粉專，首篇貼文表示，一路以來聽見許多不同的聲音，有正面、有負面，他一定虛心接受；希望透過這個平台，傾聽大家的意見，一起為台灣這塊土地奮鬥。

江啟臣昨說，吳斯懷過去幾周網路聲量真的很高，但負面遠高於正面；客觀來看，吳的言行與質詢內容也有不錯的，只是民進黨與媒體放大看待，「一點點歪掉整個歪，連帶黨也被帶歪」，希望所有立委共同為黨想一下如何避免。

江啟臣說，他已請組發會與考紀會研擬立委考核評鑑辦法草案，待改革委員會成立後，與不分區立委提名制度一併討論，「不分區立委不是任何黨主席上來，要怎麼提名就怎麼提名」。

江啟臣表示，立委可以考核，制度才是關鍵，所有黨內人事都應該要有制度，不只有立委，這就叫黨紀，能否貫徹落實也是黨未來能否轉變的關鍵；有制度就照制度走，現在黨籍所有卅八位立委都是考核對象。

他也說，他須適時提醒黨紀存在，只是細部內容有必要隨環境改變調整；區域立委與不分區立委考核方式也不同，區域立委每四年一次由選民考核，接受選票檢驗；不分區是黨提名的，就要依循黨紀。

江啟臣表示，吳斯懷是中將退役，指揮軍隊沒問題，但當立委與當軍人不同，「幹民代與幹司令官差很多」，吳應是對立委職務認知有差異，準備不足；黨中央盼每個立委都表現好，能幫什麼就幫，不接受幫忙又重蹈覆轍，「那就真要黨紀處分」。