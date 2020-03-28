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「18歲投票 20歲參選」藍提修憲打破18禁 立院付委審查
立法院會昨通過將國民黨團所提的「十八歲選舉權，廿歲被選舉權」憲法修正案，送修憲委員會審查。國民黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召開成立修憲委員會的朝野協商。民進黨立委范雲也說，「修憲與修法」雙軌提案已送入立法院。
為擴大公民權參與基礎，立院朝野黨團爭相修憲打破「十八禁」，但做法各有不同。國民黨立委江啟臣等人提出憲法修正案，希望將選舉權下修至十八歲，立法院會昨處理報告事項議程，在朝野立委無異議下，通過將國民黨團憲法修正案送交修憲委員會審查。
江啟臣說，國民黨過去常被說不重視年輕人，現在透過立法展現對年輕人的態度。黨團書記長蔣萬安說，傳統的政治都是大人替年輕人決定，卻不了解年輕人到底需要什麼，不如讓年輕人參與政治、決定未來。
范雲表示，日前已將修憲案、選罷法修法等案送進立院議事處，原本沒有預計這麼趕著提案，但因國民黨已成案，長期關心這個議題的民進黨更應加快腳步。
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