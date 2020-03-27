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陳家欽遭函送 內政部：徐國勇未干涉 絕無內鬥

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
警政署長陳家欽（前右一）遭檢舉為自己人打造內陞管道，涉嫌偽造文書，內政部政風室將全案移送法辦，圖為去年9月陳家欽與內政部長徐國勇（左）陪同蔡英文總統（中）出席國際警察合作論壇。。圖／聯合報系資料照片
警政署長陳家欽（前右一）遭檢舉為自己人打造內陞管道，涉嫌偽造文書，內政部政風室將全案移送法辦，圖為去年9月陳家欽與內政部長徐國勇（左）陪同蔡英文總統（中）出席國際警察合作論壇。。圖／聯合報系資料照片

警政署長陳家欽遭函送偽造文書，有消息指是內政部徐國勇指示調查；內政部晚間發布說明表示，政風單位隸屬法務部廉政署，依法部長不得干涉過程和調查內容，更不能不准政風單位調查，並表示絕沒有內鬥。內政部表示，陳家欽的事在「靠北警察」的Line群組討論了一段時間，Line群組屬於封密性群組，內政部長無從得知，內政部是因為週刊大篇幅報導才知道，政風處立刻進行調查，同時也接獲很多檢舉函，內容涉及有另三位警官也違法升官事，檢舉內容非常具體，政風處也依法進行調查。

內政部表示，政風處調查中，國民黨立委林思銘對陳家欽違法升官案提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時徐國勇回答，這案政風室已經在主動調查，部長不介入。

內政部表示，在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過其遭調查的內容，因政風處業務有其獨立性，部長不宜干涉，所以部長也不宜向處長探尋調查內容及結果。

內政部表示，因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，內政部長對政風處的移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處的要求，以內政部公文名義函送，若部長拒絕以內政部名義發文，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要的爭議，因此部長才依政風處要求，以內政部名義函送，由法務部丶廉政署及監察院調查。

內政部 陳家欽 法務部 徐國勇

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