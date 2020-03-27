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「阿中部長」的一封信 手寫這10個字令人感動

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
衛福部長陳時中下午到衛福部桃園醫院參加記者會就受到熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛來到「阿中部長」旁要簽名。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中下午到衛福部桃園醫院參加記者會就受到熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛來到「阿中部長」旁要簽名。記者張裕珍／攝影

衛福部陳時中24日發出一封信給部裡所有同仁，內文除了致謝大家的辛勞努力，也請大家非必要不要出國，最後還親筆寫下「國家需要我們、我們義無反顧」10個字，部立桃園醫院長徐永年今天也透露收到此封信令人感動，由於連月來醫院同仁幾乎無役不與，這2句話真切反映醫護人員現狀，為了國家防疫，大家義無反顧。

陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官連日來防疫表現出色，TVBS今天公布的最新民調顯示有逾9成民眾滿意他的表現，有媒體今天在陳時中出席企業聯合捐贈移動式檢查屏風的記者會後提問，提到這份民調數字，陳聽了只簡單用台語回應「這段時間都安內啦」，最後還尷尬地笑了幾聲。

不過，陳時中今天下午到衛福部桃園醫院參加記者會，確實展現高人氣，他一進場就受到醫護人員熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛到「阿中部長」旁要簽名、合照，請部長在自己的識別證、自製防疫立體卡上簽名，現場宛如小型簽名會。

陳時中24日發給衛福部同仁的一封信主旨為「阿中部長給同仁的一封信・防疫期間・希望大家不要出國」，內文感謝大家在防疫期間的努力付出，實施邊境防疫、口罩管控等措施，有效控制肺炎第一波蔓延，「讓國內民眾以至國際社會均能看見我們防疫的實力」。

陳時中在信中也提到，然而疫情已為全球大流行，世界各國確診病例快速攀升，防疫工作更為嚴峻，我們還需持續努力，因此請同仁共體時艱，非防疫必要，希望大家不要出國，並做好自主健康管理，防疫之路需要你我攜手前行，最後更親筆寫下「國家需要我們，我們義無反顧」10字，表達對同仁深切地期許。

徐永年今天在記者會上提到醫院收到這封信，醫護人員全都配合不出國，尤其衛福部桃園醫院位於國門之都桃園，身為超前部署示範醫院，從訪客陪病、動線規畫、負壓隔離及擴大防疫專責病房、外包人員管理等面向，都全面配合指揮中心各項決議。

陳時中今天出席記者會也提到，自己已跟總統蔡英文傳達部立醫療體系重要性，這段防疫期間充分看到部立醫療體系的用心努力，在國家需求時能及時動員，尤其桃園醫院責任重大，當時收下「天字第一號」確診病患，大家確實感到壓力，但桃園醫院一肩扛下這個責任，一如他所寫的「國家需要我們的時候，我們義無反顧」。

衛福部長陳時中今天向衛福部桃園醫院同仁致謝。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中今天向衛福部桃園醫院同仁致謝。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中下午到衛福部桃園醫院參加記者會就受到熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛來到「阿中部長」旁要簽名。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中下午到衛福部桃園醫院參加記者會就受到熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛來到「阿中部長」旁要簽名。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中24日發出一封信給部裡所有同仁，內文除了致謝大家的辛勞努力，也請大家非必要不要出國，最後還親筆寫下「國家需要我們、我們義無反顧」。記者張裕珍／翻攝
衛福部長陳時中24日發出一封信給部裡所有同仁，內文除了致謝大家的辛勞努力，也請大家非必要不要出國，最後還親筆寫下「國家需要我們、我們義無反顧」。記者張裕珍／翻攝
衛福部長陳時中（中）今天下午到衛福部桃園醫院出席記者會，桃園市長鄭文燦（左）、桃園醫院長徐永年（右）也出席。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中（中）今天下午到衛福部桃園醫院出席記者會，桃園市長鄭文燦（左）、桃園醫院長徐永年（右）也出席。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中下午到衛福部桃園醫院參加記者會就受到熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛來到「阿中部長」旁要簽名。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中下午到衛福部桃園醫院參加記者會就受到熱烈歡迎，護理、醫檢人員在會後也紛紛來到「阿中部長」旁要簽名。記者張裕珍／攝影

陳時中 衛福部 出國

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