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調查局獨立站主任異動 吳以公掌「天下第一站」

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
新任北機站主任吳以公（圖中），因側面神似前總統蔣中正，有些同事私下都稱他「蔣公」。圖／資料照片
新任北機站主任吳以公（圖中），因側面神似前總統蔣中正，有些同事私下都稱他「蔣公」。圖／資料照片

調查局今天發布獨立站主任異動名單，台北市調查處機動站主任吳以公，調任號稱「天下第一站」的北機站主任；新北市調查處機動站主任張穎仁，調任中機站主任；高雄市調查處機動站主任連震宗，調任南機站主任；桃園市機動站主任袁正煒調升東機站主任。此次有24人異動，人令4月6日生效。

吳以公是調查班26期，早年是台北縣站（現為新北處）經濟犯罪案件承辦人，長年以辦案為主，他後來升任桃園站、北機站副主任，因做事沉穩，加上待人處事厚道，被同事認為是有肩膀、又有能力的長官；吳以公的側面神似前總統蔣中正，有些同事私下都稱他「蔣公」。

吳以公前年擔任廉政處科長期間，督導九合一大選有功，調升台北市處機動站主任，他在台北處僅待1年多，偵辦過牛仔褲製造大廠、如興紡織董事長陳仕修違反證交法案，讓陳500萬元交保。

去年總統大選期間，吳以公又協調偵辦統促黨疑有境外資金介入選舉案，辦案能力獲高層倚重，今年再獲派任「天下第一站」主任，預料他接掌北機站後，會繼續擦亮北機站的精實招牌。

調查局日前因有16名站主任調升副處長，相關人事遺缺異動今日發布；此波人事還包括資通安全處專門委員張尤仁，打擊假訊息有功，調升資安工作站主任、台南市機動站主任吳月萍、調任台北市調查處機動站主任。

張尤仁是調查班28期，早年是建中高材生，精通數學，邏輯能力強，他多年前擔任嘉義縣站組長期間，偵辦過立委陳明文涉及民雄汙水下水道工程洩密案，去年被委高層以重任，負責督導偵辦假訊息，最近也查獲不少新冠肺炎假訊息案。

張尤仁調升資安工作站主任。圖／資料照片
張尤仁調升資安工作站主任。圖／資料照片

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