沈榮津：國產防護衣首批10萬件3月底交貨

新冠肺炎疫情持續，在口罩日產能提升至平均1200多萬片後，國內也將進一步量產防護衣、隔離衣。經濟部長沈榮津今天在立法院表示，國內自產的防護衣經測試效果不輸國外，且價格更便宜，目前已開始生產，第一批10萬件預計3月底就能交貨。

民進黨立委高嘉瑜今天在立院質詢時表示，據了解目前第一線人員防疫物資較缺乏的是防護衣、N95口罩等；但2月卻出口了3萬8千多打防護衣，呼籲政府要重視此問題，務必讓第一線參與防疫人員都拿到該有的設備。

沈榮津表示，國內防護衣的材料就放在台南十鼓園區的工廠；相關生產作業也都在進行了，包括100萬件隔離衣、10萬件防護衣的產量，國內可以來處理。沈榮津說，目前規畫有3月底和4月兩批產量，第一批10萬件預計3月底就能交貨。