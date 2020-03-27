陸盼以東航、華航載回國人 陸委會：視人數做妥善安排

大陸湖北省台辦26日晚間表示，已向我方提出由兩岸航空公司執飛，各飛兩班將800多名滯留湖北民眾接送返台，對此陸委會今日以書面重申，海基會已洽華航在29、30日兩架次定期航班，目的是為盡力接返所有滯留湖北的國人，海基會也會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調如何妥適安排。

新華社昨報導，湖北省台辦負責人說，日前統計，申請搭乘臨時航班的台胞有800多人。如實現東航運送，或東航、華航各執飛兩個航班運送，本周內即可將滯留湖北台胞全部運送返鄉，滿足他們早日回家的需要。

對於目前兩岸溝通狀況，以及第三波專機是否可行？陸委會表示，目前武漢尚未完全解封，滯留武漢民眾可能無法離城至上海搭機，對此，政府會在前兩次執行經驗與基礎上，持續與陸方溝通協調，俟商定後儘速安排返台。