確診越多資料越少 陳時中:與社會接觸多難掌握才公布
台灣每天新增確診已增至20人左右，從出現首例患者到第20例，台灣花了27天的歷程，可審視不同案例的足跡，調整防疫步驟，但到了日增廿人，所有確診者全都濃縮成為「數字」，就像長榮空姐被標記為「二三二例」，沒人知道她的工作如何充滿危機。
對此，指揮中心指揮官陳時中表示，如果是確診者與社會接觸特別多、難以掌握，才會公布。空服員與機師本來資訊就有揭露，搭乘班機、要揭露到什麼情況，指揮中心可能要更謹慎一點。
是否公布更詳細個案數據，陳時中表示，會在個資法允許情況下，看看是否公布更詳細的資料。要謹慎使用，並有專家解讀，才能把事情看得更清楚更好。
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