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川普簽署台北法案 國民黨：展現台美間深厚情誼

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。 中央社資料照片
國民黨主席江啟臣。 中央社資料照片

美國總統川普昨天正式簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，國民黨下午發出新聞稿對川普與領銜提案的共和黨籍參議員賈德納、眾議員匡希恆表達感謝，認為此舉代表美國人民堅定支持民主的核心價值，更展現台美間深厚情誼。

國民黨表示，在深化台美關係與雙邊互利原則下，希望雙方能透過更具體行動，積極實踐該法案立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界機會。

黨主席江啟臣則表示，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實盟友，國民黨願與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。

全球正值共同對抗新冠肺炎疫情之際，江啟臣強調，國民黨除支持與友邦攜手進行全面抗疫合作外，也要向包括美國友人在內，以及全世界受到疫情影響的友人表達祝福，期盼早日回歸正常生活。

國民黨 江啟臣 疫情

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