訂不到奎寧類藥物疑現囤貨潮 陳時中：這是兩回事
近期社區藥局反應，部分藥物訂不到貨，特別是近期引發全球關注的奎寧類藥物，被質疑恐是有醫療院所囤貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒訂到貨與囤貨是二件事，但近期食藥署將會調查其庫存量，庫存量一旦太多就不會出貨，若有囤貨或是缺藥的情形，可隨時通報。
陳時中表示，近期食藥署已經公布「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，因此，另外食藥署會查其庫存量，庫存量太多就不出貨。囤貨與缺藥時可與中央主管機關報告。
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