快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

數位國力促進會成立 唐鳳談口罩實名制2.0

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
數位國力促進會成立。記者蔡晉宇／攝影
數位國力促進會成立。記者蔡晉宇／攝影

為整合數位發展相關政策，民進黨立委劉世芳等人發起數位國力促進會，並在今天舉行成立大會，會中邀請行政院政務委員唐鳳針對口罩實名制2.0演講。唐鳳表示，實名制2.0新增網路購買平台並與四大超商結合，在時間、空間上都有改善「口罩數量絕對夠，大家盡量買」。

劉世芳表示，近年來隨著物聯網、人工智慧、大數據的發展，成立數位國力促進會是期望成為各界的整合平台，進一步協助政府推動數位法治，並敦促政府進行產業的轉型；以落實數位國力促進會的連結台灣產官學資源、建構數位法治；敦促政府制定數位治理相關之政策；敦促政府推動產業數位轉型等三大宗旨。

會中推舉劉世芳成為會長，副會長為民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委林昶佐及民眾黨立委高虹安三人，秘書長為前立委余宛如擔任。劉世芳說，連署成立促進會的38位立委來自各黨團，也有無黨籍立委，顯示數位推動不分黨派。

唐鳳就數位科技如何實踐防疫主題演講表示，口罩實名制1.0剛推出時，僅有6026家藥局配合，面臨人口覆蓋率不夠問題、藥師人力吃緊、錯過販賣時間就買不到等問題；針對這些不足，近期上線的2.0版本都有改善。

唐鳳說明，口罩實名制2.0透過和超商結合方式，一下多出了1萬1176個取貨據點，有效增加了人口覆蓋率，且超商24小時營業，民眾能依個人作息就近取貨，有效分散排隊人流；再者，固定出現的取貨人流，也能帶來新商機；經自己實測結果，只花一分鐘就拿到口罩，多出來的時間就可以去選購店裡面的商品；取貨的流程簡便亦不會造成超商人力上太大的負擔。

唐鳳再一次呼籲，口罩實名制2.0免排隊，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也再三宣示，口罩量絕對夠，絕對買得到，歡迎大家踴躍購買。

口罩 唐鳳 劉世芳

延伸閱讀

在家上班必看！五分鐘學會天才IT大臣唐鳳愛用的「番茄工作法」

口罩實名制2.0網購取貨 唐鳳1分鐘內就領到

口罩實名制2.0取貨 唐鳳實測：只用了不到1分鐘

國民黨改革無望，另一個唐鳳在哪？文化社會對話型人才喪失

相關新聞

訂不到奎寧類藥物疑現囤貨潮 陳時中：這是兩回事

近期社區藥局反應，部分藥物訂不到貨，特別是近期引發全球關注的奎寧類藥物，被質疑恐是有醫療院所囤貨，中央流行疫情指揮中心指...

數位國力促進會成立 唐鳳談口罩實名制2.0

為整合數位發展相關政策，民進黨立委劉世芳等人發起數位國力促進會，並在今天舉行成立大會，會中邀請行政院政務委員唐鳳針對口罩...

停課高中生遭歧視拒載 陳時中：大眾運輸應負社會責任

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

「我愛家人多深距離就有多遠」 居家檢疫護理師的心聲

台灣好不容易熬過新冠肺炎在亞洲第一波疫情，第二波及第三波疫情從歐洲、美國向台灣席捲而來，三月十九日起，我國下定決心限制外...

國民黨團提18歲投票修憲案 籲設修憲委員會

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團提出投票及參選年齡下修至18歲的修憲案，已經完成審查。黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召集朝野協商，成立修憲委員會，國民黨團會全力推動這個修憲案。

范雲：18歲公民權修憲、修法案 已送立院

民進黨立委范雲、伍麗華與台少盟秘書長葉大華今天舉行記者會，宣布修憲與修法雙軌提案已經送入立法院，作為給年輕世代的禮物。希望很快年滿18歲年輕人就能一起投票，決定台灣的未來。

江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

國民黨主席江啟臣計畫約談黨籍不分區立委吳斯懷，江啟臣上午接受廣播節目訪問時表示，約談是「對事不對人」，盼讓吳了解現在的狀...

習呼籲中美應團結抗疫 川普：將親自過問、排除干擾

中共中央總書記習近平與美國總統川普熱線。習近平表示，中美防控合作一值保持溝通，中美應該團結抗疫，陸方會毫無不留與美方分享...

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天國內新增994例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬8507例，其中2萬5449...

川普簽署台北法案 總統府：歡迎與誠摯感謝

針對美國川普總統於美東時間3月26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIP...

藍委讚防疫紓困 蘇揆：總統領導有方團隊很強

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國民黨不分區立委翁重鈞今天在總質詢時公開肯定政府防疫紓困表現...

影／投票、被選舉權下修草案完成連署 國民黨要綠表態

各政黨對下修18歲投票權抱持正面態度，國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

整理包／台灣新增15例境外移入共267例確診 病例背景一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。