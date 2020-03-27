數位國力促進會成立 唐鳳談口罩實名制2.0

為整合數位發展相關政策，民進黨立委劉世芳等人發起數位國力促進會，並在今天舉行成立大會，會中邀請行政院政務委員唐鳳針對口罩實名制2.0演講。唐鳳表示，實名制2.0新增網路購買平台並與四大超商結合，在時間、空間上都有改善「口罩數量絕對夠，大家盡量買」。

劉世芳表示，近年來隨著物聯網、人工智慧、大數據的發展，成立數位國力促進會是期望成為各界的整合平台，進一步協助政府推動數位法治，並敦促政府進行產業的轉型；以落實數位國力促進會的連結台灣產官學資源、建構數位法治；敦促政府制定數位治理相關之政策；敦促政府推動產業數位轉型等三大宗旨。

會中推舉劉世芳成為會長，副會長為民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委林昶佐及民眾黨立委高虹安三人，秘書長為前立委余宛如擔任。劉世芳說，連署成立促進會的38位立委來自各黨團，也有無黨籍立委，顯示數位推動不分黨派。

唐鳳就數位科技如何實踐防疫主題演講表示，口罩實名制1.0剛推出時，僅有6026家藥局配合，面臨人口覆蓋率不夠問題、藥師人力吃緊、錯過販賣時間就買不到等問題；針對這些不足，近期上線的2.0版本都有改善。

唐鳳說明，口罩實名制2.0透過和超商結合方式，一下多出了1萬1176個取貨據點，有效增加了人口覆蓋率，且超商24小時營業，民眾能依個人作息就近取貨，有效分散排隊人流；再者，固定出現的取貨人流，也能帶來新商機；經自己實測結果，只花一分鐘就拿到口罩，多出來的時間就可以去選購店裡面的商品；取貨的流程簡便亦不會造成超商人力上太大的負擔。

唐鳳再一次呼籲，口罩實名制2.0免排隊，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也再三宣示，口罩量絕對夠，絕對買得到，歡迎大家踴躍購買。