「我愛家人多深距離就有多遠」 居家檢疫護理師的心聲

台灣好不容易熬過新冠肺炎在亞洲第一波疫情，第二波及第三波疫情從歐洲、美國向台灣席捲而來，三月十九日起，我國下定決心限制外籍人士入境，海外遊子回國需居家檢疫十四天。部立八里療養院護理長賴碧蓮因為參與第二批武漢專機任務，為國家出征也須依規定隔離十四天。

賴碧蓮過去參與鑽石公主號與武漢專機任務，因為去過武漢而須要居家檢疫隔離。在這與世隔絕的十四天中，身為醫療專業人士的她坦言，隔離期間真的很悶，非常渴望「陽光」，曾打了1922專線問是否能到自家頂樓曬太陽，結果對方回答「不行」。

為了避免被罰一百萬，賴碧蓮只把手跟頭伸出窗外感受太陽。她說，過去居家檢疫兩周，對她而言，並不是賺到假期，而是為保護國人健康而隔離。這些日子把自己當作上班、維持上班作息，「因為擔心每天恢復自然醒，兩周後無法收心工作。」

「我愛家人多深，距離就有多遠」賴碧蓮說，家人感情是一輩子，不會因為居家檢疫疏離。這十四天與家人相處上，以不共事為原則，家人在家中，她就在房間活動，不得已需要互動，一定會戴上口罩、單獨使用衛浴設備，且用漂白水消毒環境，以保護家人。

賴碧蓮笑者說，過去兩周做了許多以前沒時間整理的事情，每天早晚各作三十分鐘運動以維持體力，也寫下心路歷程。每天兩點準時收看指揮中心記者會直播，也會打電話給閨密、同事。病毒向全世界宣戰，大家一起抗戰，最後勝利一定屬於我們這方。