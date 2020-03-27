快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我愛家人多深距離就有多遠」 居家檢疫護理師的心聲

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北即時報導
部立八里療養院護理長賴碧蓮因為參與第二批武漢專機任務，為國家出征也須依規定隔離十四天。記者陳雨鑫／攝影
部立八里療養院護理長賴碧蓮因為參與第二批武漢專機任務，為國家出征也須依規定隔離十四天。記者陳雨鑫／攝影

台灣好不容易熬過新冠肺炎在亞洲第一波疫情，第二波及第三波疫情從歐洲、美國向台灣席捲而來，三月十九日起，我國下定決心限制外籍人士入境，海外遊子回國需居家檢疫十四天。部立八里療養院護理長賴碧蓮因為參與第二批武漢專機任務，為國家出征也須依規定隔離十四天。

賴碧蓮過去參與鑽石公主號與武漢專機任務，因為去過武漢而須要居家檢疫隔離。在這與世隔絕的十四天中，身為醫療專業人士的她坦言，隔離期間真的很悶，非常渴望「陽光」，曾打了1922專線問是否能到自家頂樓曬太陽，結果對方回答「不行」。

為了避免被罰一百萬，賴碧蓮只把手跟頭伸出窗外感受太陽。她說，過去居家檢疫兩周，對她而言，並不是賺到假期，而是為保護國人健康而隔離。這些日子把自己當作上班、維持上班作息，「因為擔心每天恢復自然醒，兩周後無法收心工作。」

「我愛家人多深，距離就有多遠」賴碧蓮說，家人感情是一輩子，不會因為居家檢疫疏離。這十四天與家人相處上，以不共事為原則，家人在家中，她就在房間活動，不得已需要互動，一定會戴上口罩、單獨使用衛浴設備，且用漂白水消毒環境，以保護家人。

賴碧蓮笑者說，過去兩周做了許多以前沒時間整理的事情，每天早晚各作三十分鐘運動以維持體力，也寫下心路歷程。每天兩點準時收看指揮中心記者會直播，也會打電話給閨密、同事。病毒向全世界宣戰，大家一起抗戰，最後勝利一定屬於我們這方。

居家檢疫 疫情 專機

延伸閱讀

防疫醫師居家檢疫14天解禁 大讚外送平台助「解饞」

兩度趴趴走被罰70萬 檢疫女辯：不知這麼嚴重

居家檢疫定位錯誤頻傳 電信業：技術存在誤差

屏東衛生局：居家隔離檢疫可多用通訊診療

相關新聞

訂不到奎寧類藥物疑現囤貨潮 陳時中：這是兩回事

近期社區藥局反應，部分藥物訂不到貨，特別是近期引發全球關注的奎寧類藥物，被質疑恐是有醫療院所囤貨，中央流行疫情指揮中心指...

數位國力促進會成立 唐鳳談口罩實名制2.0

為整合數位發展相關政策，民進黨立委劉世芳等人發起數位國力促進會，並在今天舉行成立大會，會中邀請行政院政務委員唐鳳針對口罩...

停課高中生遭歧視拒載 陳時中：大眾運輸應負社會責任

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

「我愛家人多深距離就有多遠」 居家檢疫護理師的心聲

台灣好不容易熬過新冠肺炎在亞洲第一波疫情，第二波及第三波疫情從歐洲、美國向台灣席捲而來，三月十九日起，我國下定決心限制外...

國民黨團提18歲投票修憲案 籲設修憲委員會

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團提出投票及參選年齡下修至18歲的修憲案，已經完成審查。黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召集朝野協商，成立修憲委員會，國民黨團會全力推動這個修憲案。

范雲：18歲公民權修憲、修法案 已送立院

民進黨立委范雲、伍麗華與台少盟秘書長葉大華今天舉行記者會，宣布修憲與修法雙軌提案已經送入立法院，作為給年輕世代的禮物。希望很快年滿18歲年輕人就能一起投票，決定台灣的未來。

江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

國民黨主席江啟臣計畫約談黨籍不分區立委吳斯懷，江啟臣上午接受廣播節目訪問時表示，約談是「對事不對人」，盼讓吳了解現在的狀...

習呼籲中美應團結抗疫 川普：將親自過問、排除干擾

中共中央總書記習近平與美國總統川普熱線。習近平表示，中美防控合作一值保持溝通，中美應該團結抗疫，陸方會毫無不留與美方分享...

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天國內新增994例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬8507例，其中2萬5449...

川普簽署台北法案 總統府：歡迎與誠摯感謝

針對美國川普總統於美東時間3月26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIP...

藍委讚防疫紓困 蘇揆：總統領導有方團隊很強

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國民黨不分區立委翁重鈞今天在總質詢時公開肯定政府防疫紓困表現...

影／投票、被選舉權下修草案完成連署 國民黨要綠表態

各政黨對下修18歲投票權抱持正面態度，國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

整理包／台灣新增15例境外移入共267例確診 病例背景一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。