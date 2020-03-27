快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習呼籲中美應團結抗疫 川普：將親自過問、排除干擾

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
習川今日熱線。圖／取自路透社
習川今日熱線。圖／取自路透社

中共中央總書記習近平與美國總統川普熱線。習近平表示，中美防控合作一值保持溝通，中美應該團結抗疫，陸方會毫無不留與美方分享資訊與經驗，目前美國仍有大量大陸留學生，希望美方維護好他們的生命健康與安全。川普則回應，「我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作」。

陸媒央視新聞報導，習近平表示，疫情發生以來，陸方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情資訊。流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。

習近平說，在各方共同努力下，昨天舉行的二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會達成不少共識，取得積極成果。希望各方加強協調和合作，把特別峰會成果落到實處，為加強抗疫國際合作、穩定全球經濟注入強勁動力。

習近平強調，他十分關注和擔心美國疫情發展，也注意到川普在採取一系列政策舉措。真誠希望美國早日控制住疫情蔓延勢頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。陸方對開展國際防控合作一向持積極態度。當前情況下，中美應該團結抗疫。

習近平表示，中美兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持著溝通，陸方願繼續毫無保留同美方分享資訊和經驗。大陸一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。陸方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支持。

習近平強調，當前，中美關係正處在一個重要關口。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

川普向習近平詳細詢問了陸方有關疫情防控舉措，表示美中兩國都正面臨新冠肺炎疫情挑戰，並稱很高興看到陸方在抗擊疫情方面取得了積極進展。陸方的經驗對我很有啟發。我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。

川普稱，感謝陸方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。「我在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生」。

報導還稱，兩國元首同意就共同關心的問題保持溝通。

疫情 習近平

延伸閱讀

與習近平通話談疫情 川普：中國對病毒有更多的了解

川普簽署台北法案 總統府：歡迎與誠摯感謝

川普和習近平9點通電話討論新冠肺炎和貿易

美國確診病例最多 川普：美病毒測試多不像中國大陸

相關新聞

訂不到奎寧類藥物疑現囤貨潮 陳時中：這是兩回事

近期社區藥局反應，部分藥物訂不到貨，特別是近期引發全球關注的奎寧類藥物，被質疑恐是有醫療院所囤貨，中央流行疫情指揮中心指...

數位國力促進會成立 唐鳳談口罩實名制2.0

為整合數位發展相關政策，民進黨立委劉世芳等人發起數位國力促進會，並在今天舉行成立大會，會中邀請行政院政務委員唐鳳針對口罩...

停課高中生遭歧視拒載 陳時中：大眾運輸應負社會責任

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

「我愛家人多深距離就有多遠」 居家檢疫護理師的心聲

台灣好不容易熬過新冠肺炎在亞洲第一波疫情，第二波及第三波疫情從歐洲、美國向台灣席捲而來，三月十九日起，我國下定決心限制外...

國民黨團提18歲投票修憲案 籲設修憲委員會

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團提出投票及參選年齡下修至18歲的修憲案，已經完成審查。黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召集朝野協商，成立修憲委員會，國民黨團會全力推動這個修憲案。

范雲：18歲公民權修憲、修法案 已送立院

民進黨立委范雲、伍麗華與台少盟秘書長葉大華今天舉行記者會，宣布修憲與修法雙軌提案已經送入立法院，作為給年輕世代的禮物。希望很快年滿18歲年輕人就能一起投票，決定台灣的未來。

江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

國民黨主席江啟臣計畫約談黨籍不分區立委吳斯懷，江啟臣上午接受廣播節目訪問時表示，約談是「對事不對人」，盼讓吳了解現在的狀...

習呼籲中美應團結抗疫 川普：將親自過問、排除干擾

中共中央總書記習近平與美國總統川普熱線。習近平表示，中美防控合作一值保持溝通，中美應該團結抗疫，陸方會毫無不留與美方分享...

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天國內新增994例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬8507例，其中2萬5449...

川普簽署台北法案 總統府：歡迎與誠摯感謝

針對美國川普總統於美東時間3月26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIP...

藍委讚防疫紓困 蘇揆：總統領導有方團隊很強

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國民黨不分區立委翁重鈞今天在總質詢時公開肯定政府防疫紓困表現...

影／投票、被選舉權下修草案完成連署 國民黨要綠表態

各政黨對下修18歲投票權抱持正面態度，國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

整理包／台灣新增15例境外移入共267例確診 病例背景一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。