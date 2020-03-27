習呼籲中美應團結抗疫 川普：將親自過問、排除干擾

中共中央總書記習近平與美國總統川普熱線。習近平表示，中美防控合作一值保持溝通，中美應該團結抗疫，陸方會毫無不留與美方分享資訊與經驗，目前美國仍有大量大陸留學生，希望美方維護好他們的生命健康與安全。川普則回應，「我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作」。

陸媒央視新聞報導，習近平表示，疫情發生以來，陸方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情資訊。流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。

習近平說，在各方共同努力下，昨天舉行的二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會達成不少共識，取得積極成果。希望各方加強協調和合作，把特別峰會成果落到實處，為加強抗疫國際合作、穩定全球經濟注入強勁動力。

習近平強調，他十分關注和擔心美國疫情發展，也注意到川普在採取一系列政策舉措。真誠希望美國早日控制住疫情蔓延勢頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。陸方對開展國際防控合作一向持積極態度。當前情況下，中美應該團結抗疫。

習近平表示，中美兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持著溝通，陸方願繼續毫無保留同美方分享資訊和經驗。大陸一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。陸方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支持。

習近平強調，當前，中美關係正處在一個重要關口。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

川普向習近平詳細詢問了陸方有關疫情防控舉措，表示美中兩國都正面臨新冠肺炎疫情挑戰，並稱很高興看到陸方在抗擊疫情方面取得了積極進展。陸方的經驗對我很有啟發。我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。

川普稱，感謝陸方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。「我在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生」。

報導還稱，兩國元首同意就共同關心的問題保持溝通。