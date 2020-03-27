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好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離
中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天國內新增994例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬8507例，其中2萬5449例已經排除，其中267例確診，今天新增15例，分別為227例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，30人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。
指揮中心指出，全球累計51萬7139例確診，分布於177個國家／地區；病例數以美國8萬3836例、中國大陸8萬1340例、義大利8萬0539例、西班牙5萬6188例及德國3萬6508例為多。
病例中2萬3426例死亡，以義大利8165例、西班牙4089例、中國大陸3292例、伊朗2234例及法國1696例為多。
指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。
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