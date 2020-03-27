獨／500人成功嶺新訓 替代役男憂爆發群聚感染

國內疫情即將突破300例，博士班畢業的台灣泰國交流協會秘書長洪銘謙，接到通知4月要赴成功嶺新訓。他說，此時要全台近500名來自各地的替代役男集中到成功嶺，真的「超級危險」，萬一爆發群聚感染，會嚴重打擊台灣防疫士氣。他決定寄信給總統府、役政署，希望改為就近在各地區公所視訊上課，或直接分發。

洪銘謙在信上寫道，如果這批近500名替代役男中，有人是無症況感染者，或搭台鐵前往成功嶺途中感染，「請問內政部役政署是否要負全責？」如果有這些風險存在，不懂為何不讓役男直接在原縣市以「視訊上課」方式進行訓練就好，總計14天的訓練期間，「有多少被感染的機會？」

他認為，役政署可考慮兩個方案，一是受訓改在各地區區公所視訊上課代替到成功嶺受訓，或是讓役男快速分發到鄰近的警察或消防單位服役。因集訓增加疫情傳染風險，真的不是一個明智之舉。

洪銘謙受訪時表示，新訓的內容包含跑步訓練等，都可能出現近距離傳染，再加上餐廳集體吃飯等。讓來自全台各地的年輕替代役男進入高風險區域，實在讓人不得不擔心。現在台北、台中、高雄都有受訓場地，就近受訓可以降低風險。

洪銘謙說，服兵役是國民義務，但他是家中長子，要負擔家中生計、照顧年邁父母，家人對他要去成功嶺受訓也很擔心。現在每個月約有500名役男需要前往成功嶺受訓，希望政府多方考量。