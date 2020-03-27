江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

國民黨主席江啟臣計畫約談黨籍不分區立委吳斯懷，江啟臣上午接受廣播節目訪問時表示，約談是「對事不對人」，盼讓吳了解現在的狀況可怎樣避免，應把專注力放哪，避免因失言傷己傷黨。

江啟臣指出，吳斯懷是中將退役，指揮軍隊沒問題，但做民代與做司令官差很多，吳應是對立委職務認知有差異，準備不足；黨中央盼每個委員都表現好，能幫什麼就幫，不接受幫忙又重蹈覆轍，那就真要黨紀處分。

江啟臣說，對吳斯懷的情況，他現在看到的是表面狀況，不了解吳辦公室如何面對媒體？知不知道媒體在針對他？到底發生什麼事情？「要找他就是要聊這個。」

江啟臣說，吳斯懷過去幾周網路聲量高，但負面聲量遠高於正面聲量；但客觀來看吳的言行與質詢內容也有不錯的，只是民進黨與媒體放大鏡看待，一點點歪掉整個歪，連帶黨也被帶歪。上午談到黨務改革無奈處，江啟臣還與主持人高唱「心事誰人知」表達心境。

江啟臣透露，已請組發會與考紀會研擬立委考核評鑑辦法草案，待改革委員會成立後，與不分區立委提名制度一併討論，不分區立委也「不是任何黨主席上來要怎麼提名就怎麼提」。

江啟臣表示，立委可以考核，制度才是關鍵，所有黨內人事都應該要有制度，不只有立委，這就叫黨紀，能否貫徹落實也是黨未來能否轉變關鍵；有制度就照制度走，現在黨籍所有38個委員都是考核對象。

江啟臣說，他須適時提醒大家黨紀存在，只是細部內容有必要隨環境改變調整；區域立委與不分區立委考核方式也不同，區域立委每四年一次由選民考核，接受選票檢驗；不分區是黨提名的就要依循黨紀。