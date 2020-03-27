快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

聯合晚報 / 記者周志豪／台北報導
國民黨立委吳斯懷（中）上午出席國民黨立法院黨團大會，針對日前發言惹議，吳並未多作回應。 記者林澔一／攝影
國民黨立委吳斯懷（中）上午出席國民黨立法院黨團大會，針對日前發言惹議，吳並未多作回應。 記者林澔一／攝影

國民黨主席江啟臣計畫約談黨籍不分區立委吳斯懷，江啟臣上午接受廣播節目訪問時表示，約談是「對事不對人」，盼讓吳了解現在的狀況可怎樣避免，應把專注力放哪，避免因失言傷己傷黨。

江啟臣指出，吳斯懷是中將退役，指揮軍隊沒問題，但做民代與做司令官差很多，吳應是對立委職務認知有差異，準備不足；黨中央盼每個委員都表現好，能幫什麼就幫，不接受幫忙又重蹈覆轍，那就真要黨紀處分。

江啟臣說，對吳斯懷的情況，他現在看到的是表面狀況，不了解吳辦公室如何面對媒體？知不知道媒體在針對他？到底發生什麼事情？「要找他就是要聊這個。」

江啟臣說，吳斯懷過去幾周網路聲量高，但負面聲量遠高於正面聲量；但客觀來看吳的言行與質詢內容也有不錯的，只是民進黨與媒體放大鏡看待，一點點歪掉整個歪，連帶黨也被帶歪。上午談到黨務改革無奈處，江啟臣還與主持人高唱「心事誰人知」表達心境。

江啟臣透露，已請組發會與考紀會研擬立委考核評鑑辦法草案，待改革委員會成立後，與不分區立委提名制度一併討論，不分區立委也「不是任何黨主席上來要怎麼提名就怎麼提」。

江啟臣表示，立委可以考核，制度才是關鍵，所有黨內人事都應該要有制度，不只有立委，這就叫黨紀，能否貫徹落實也是黨未來能否轉變關鍵；有制度就照制度走，現在黨籍所有38個委員都是考核對象。

江啟臣說，他須適時提醒大家黨紀存在，只是細部內容有必要隨環境改變調整；區域立委與不分區立委考核方式也不同，區域立委每四年一次由選民考核，接受選票檢驗；不分區是黨提名的就要依循黨紀。

江啟臣 吳斯懷 不分區立委

延伸閱讀

軍系搶救吳斯懷 上將前立委摃黨團總召

【藍營大亂鬥1】黨內拔吳聲浪起 軍系大老批「很沒出息」

羅智強人事引發爭議 江啟臣：盼借重論述與培力經驗

江啟臣：民代、司令差很多 吳斯懷對立委職務準備不足

相關新聞

訂不到奎寧類藥物疑現囤貨潮 陳時中：這是兩回事

近期社區藥局反應，部分藥物訂不到貨，特別是近期引發全球關注的奎寧類藥物，被質疑恐是有醫療院所囤貨，中央流行疫情指揮中心指...

數位國力促進會成立 唐鳳談口罩實名制2.0

為整合數位發展相關政策，民進黨立委劉世芳等人發起數位國力促進會，並在今天舉行成立大會，會中邀請行政院政務委員唐鳳針對口罩...

停課高中生遭歧視拒載 陳時中：大眾運輸應負社會責任

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

「我愛家人多深距離就有多遠」 居家檢疫護理師的心聲

台灣好不容易熬過新冠肺炎在亞洲第一波疫情，第二波及第三波疫情從歐洲、美國向台灣席捲而來，三月十九日起，我國下定決心限制外...

國民黨團提18歲投票修憲案 籲設修憲委員會

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團提出投票及參選年齡下修至18歲的修憲案，已經完成審查。黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召集朝野協商，成立修憲委員會，國民黨團會全力推動這個修憲案。

范雲：18歲公民權修憲、修法案 已送立院

民進黨立委范雲、伍麗華與台少盟秘書長葉大華今天舉行記者會，宣布修憲與修法雙軌提案已經送入立法院，作為給年輕世代的禮物。希望很快年滿18歲年輕人就能一起投票，決定台灣的未來。

江啟臣：吳斯懷負面聲量恐把黨帶歪

國民黨主席江啟臣計畫約談黨籍不分區立委吳斯懷，江啟臣上午接受廣播節目訪問時表示，約談是「對事不對人」，盼讓吳了解現在的狀...

習呼籲中美應團結抗疫 川普：將親自過問、排除干擾

中共中央總書記習近平與美國總統川普熱線。習近平表示，中美防控合作一值保持溝通，中美應該團結抗疫，陸方會毫無不留與美方分享...

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天國內新增994例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬8507例，其中2萬5449...

川普簽署台北法案 總統府：歡迎與誠摯感謝

針對美國川普總統於美東時間3月26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIP...

藍委讚防疫紓困 蘇揆：總統領導有方團隊很強

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國民黨不分區立委翁重鈞今天在總質詢時公開肯定政府防疫紓困表現...

影／投票、被選舉權下修草案完成連署 國民黨要綠表態

各政黨對下修18歲投票權抱持正面態度，國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

整理包／台灣新增15例境外移入共267例確診 病例背景一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。