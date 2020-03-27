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影／投票、被選舉權下修草案完成連署 國民黨要綠表態

聯合報 / 記者 徐宇威 林雍琁 台北即時報導
國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投票年齡下修外，更加碼要將青年被選舉權從現行的23歲下修至20歲。記者徐宇威攝影
國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投票年齡下修外，更加碼要將青年被選舉權從現行的23歲下修至20歲。記者徐宇威攝影

各政黨對下修18歲投票權抱持正面態度，國民黨今天(27日)上午召開記者會要「打破18禁」，且修憲草案已經完成連署，除了投票年齡下修外，更加碼要將青年被選舉權從現行的23歲下修至20歲，國民黨立院黨團總召林為洲說今天就會將連署書送交立法院，也會隨即請求立法院長游錫堃召開成立修憲委員會的朝野協商。

元智大學戴志穎同學表示「投票權是每個國民應有的權利，不應是成不成熟來決定」，就讀宜蘭高中二年級的蘇尚允同學也盼透過此次修法，讓他們的聲音能被看見，而不是只是口頭上的討論，國民黨主席江啟臣說與其讓青年在體制外透過陳情，甚至抗議的方式，倒不如讓他們成為自己的代議士，進到體制內，為自己的權利發聲。

國民黨立院黨團首席副書記長林奕華強調，民進黨一直以來都說支持年輕人，但在上一會期民進黨已是多數政黨，但從來沒有組成修憲委員會，因此如果這次修憲委員會沒有組成，那麼民進黨口口聲聲說的支持就只是虛晃一招。

修憲 國民黨 民進黨

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