疫情嚴重不贊成辦罷韓？ 民調：93%認政治活動應暫緩

新型冠狀病毒疫情持續延燒，《ETtoday新聞雲》民調中心以「手機簡訊」進行的民意調查顯示，民眾已經高度肯定政府第一階段的經濟作為，但認為政府救市的力道和歐美比起來仍有不足。而隨著新冠肺炎在歐美急速擴散，民眾恐慌情緒越來越濃，民眾高度支持政府部門實施「預防性全面停課」、「關閉封閉性娛樂場所」、「封城」以及「發布緊急命令」等措施。

雖然高雄罷免市長韓國瑜仍在如火如荼進行，但這一由東森新聞雲進行的調查發現，現階段疫情嚴峻，高達93.0%民眾認為現階段台灣應以防疫為第一優先，「所有政治性活動都應該要暫緩進行」。顯然民意並不認同疫情當頭還在繼續進行政治動員。

調查更發現，有35.2%民眾表示目前收入已經受到新冠肺炎疫情影響，和三月初調查的結果相比，多了8%。在收入有受到影響的民眾中，收入受到影響的原因，前三名依次為：「金融投資理財」31.0%、「業務獎金受到影響」26.7%、「無工可開」10.9%。和前兩次調查相比，收入受到影響的部分為「業務獎金」的比率越來越高，「無工可開」的比率則漸漸降低。

根據調查，有83.3%民眾認擔心未來收入會受到新冠疫情擴散，經濟衰退的影響，其中「非常擔心」占41.9%，「有點擔心」占41.4%；但仍有15.4%民眾表示不擔心。與三月上旬與中旬的前兩次調查相比，擔心程度大幅上升，前兩次分別有66.1%、65.3%的民眾擔心收入受到疫情擴散影響。這次增加了17到18個百分點，且增加的部分都是來自於「非常擔心」的比例，顯示民眾的焦慮感有增無減。

此外，75.4%民眾擔心感染新冠肺炎，和前次調查相比，增加了3.4%；而78.0%民眾認為政府對一般民眾的紓困方案，包括以申請延緩繳稅，利息降低，以及瓦斯費減免等，有所幫助。認為沒有幫助的占23.5%。

至於政府對企業的紓困方案，包括申請貸款延展、營運資金貸款、振興資金貸款等，則有79.2%民眾認為對受災企業有幫助。

另外，有82.6%民眾認同政府直接發放現金或是消費券，刺激國內消費。美國日前已通過紓困法案，每人將發放1,000─1,200美元現金，82.6%民眾認為政府也應該要直接發放現金或是消費券。

調查也發現，93.5%民認為如大型酒店、夜店、PUB等，容易引起群聚感染的封閉型營業娛樂場所，於疫情嚴重期間應該要暫停營業。77.8%民眾認同預防性全面停課措施。

新冠肺炎確診人數近來直線上升，是否要實施封城措施，已成民眾最關心的議題，調查也發現，若新冠肺炎疫情在台灣持續擴散，有高達78.2%民眾支持封城措施。另有76.4%民眾認為，在疫情持續擴散時，總統應發布「緊急命令」，讓政府單位處理疫情能更有行政效率。

調查也發現，高達93.0%民眾認為現階段疫情嚴峻，台灣應以防疫為第一優先，所有政治性活動都應該要暫緩進行。

這個由《ETtoday新聞雲》民調中心進行的民調，在3月25日至26日進行，回收有效樣本數為1,484份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.54%。