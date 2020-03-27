軍系搶救吳斯懷 上將前立委摃黨團總召

國民黨軍系不分區立委吳斯懷屢爆爭議，成為民進黨「提款機」，國民黨主席江啟臣今受訪又提到「吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量」。黨內軍系大老們在農曆年前，及本屆立委就任之初，曾拜會黨中央與黨團為吳斯懷請命。如今，江啟臣重話批吳斯懷對立委職務準備不足，又將制定立委考核評鑑辦法，黨內 「拔吳」聲浪再起，多位退將警告，遵循制度才能讓眾人服氣，當初提名吳斯懷，當選後若任意找理由拔掉，就是破壞制度，後患無窮。

台北市議員李明賢與多位名嘴近日在政論節目爆料，國民黨立院黨團總召林為洲和吳斯懷溝通，吳卻搬出某退役上將施壓林為洲，並暗指這位上將就是曾任立委的前副主席陳鎮湘。早在總統大選後不久、農曆年前，陳鎮湘就曾邀集多位軍界大老，拜會代理國民黨秘書長曾銘宗，討論黃復興黨部的未來等議題。 國民黨軍系不分區立委吳斯懷（圖）屢爆爭議，「拔吳」聲浪再起，多位退將警告，當初提名吳斯懷，當選後卻任意找理由拔掉，就是破壞制度，後患無窮。圖／報系資料照片

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【藍營大亂鬥1】黨內拔吳聲浪起 軍系大老批「很沒出息」