聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍系搶救吳斯懷 上將前立委摃黨團總召
國民黨軍系不分區立委吳斯懷屢爆爭議，成為民進黨「提款機」，國民黨主席江啟臣今受訪又提到「吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量」。黨內軍系大老們在農曆年前，及本屆立委就任之初，曾拜會黨中央與黨團為吳斯懷請命。如今，江啟臣重話批吳斯懷對立委職務準備不足，又將制定立委考核評鑑辦法，黨內 「拔吳」聲浪再起，多位退將警告，遵循制度才能讓眾人服氣，當初提名吳斯懷，當選後若任意找理由拔掉，就是破壞制度，後患無窮。
台北市議員李明賢與多位名嘴近日在政論節目爆料，國民黨立院黨團總召林為洲和吳斯懷溝通，吳卻搬出某退役上將施壓林為洲，並暗指這位上將就是曾任立委的前副主席陳鎮湘。早在總統大選後不久、農曆年前，陳鎮湘就曾邀集多位軍界大老，拜會代理國民黨秘書長曾銘宗，討論黃復興黨部的未來等議題。
更多內容請見【聯合報專區】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言