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【重磅快評】台數科7天被翻盤 NCC還扛得住獨立2字嗎？

聯合報 / 主筆室
3月4日，NCC通過台灣數位光訊科技集團（台數科）申請旗下頻道變更案，同意成立新聞台。沒想到7天後，NCC史無前例地收回成命，還承認審查不夠周延，需續行審議。圖／報系資料照片
3月4日，NCC通過台灣數位光訊科技集團（台數科）申請旗下頻道變更案，同意成立新聞台。沒想到7天後，NCC史無前例地收回成命，還承認審查不夠周延，需續行審議。圖／報系資料照片

「《真理報》上無真理，《消息報》上無消息」，這是60年前蘇聯人如此形容這兩份專為共產黨思想喉舌的報紙。這句話如今在台灣有了延伸版，「『獨立』機關不獨立」，可為獨立機關的國家通訊傳播委員會（NCC）下了最好也最難堪的註解。

3月4號，NCC通過台灣數位光訊科技集團（台數科）申請旗下頻道變更案，同意成立新聞台。沒想到七天後，NCC史無前例地收回成命，還承認審查不夠周延，需續行審議，往自己臉上火辣辣自摑ㄧ記巴掌。

NCC一直以來對於新聞台執照發放相當嚴格，最近一次放行新聞台執照已是2011年。當時壹電視花了2年時間，歷經了公聽會、找了專家學者、聽取業者意見，還立下七大承諾才放行過關；台塑申請八大新聞台則是3次被駁回，富邦同樣未能叩關成功。反觀台數科從今年2月5日申請到通過居然花不到一個月的時間，連學者意見都沒有，速度簡直比搭高鐵還快。

但前面已經夠令人驚奇了，後面的發展更加戲劇化。NCC突然大夢初醒，一周後隨即以台數科對頻道未來規畫上架、4K節目內容、提升4K機上盒舖設等未能提出「具體數據」為由要求複議，因此收回成命。堂堂國家級的獨立機關，居然上演這齣唾面自乾的戲碼，簡直就是鬧劇一場。

因為過程實在太匪夷所思，業界傳聞四起，外界更好奇，到底誰有如此大的本事能讓NCC翻案？最近傳出原來是行政院長蘇貞昌震怒把NCC代理主委陳耀祥找來「關切」，對此，行政院發言人Kolas Yotaka則否認政院介入媒體證照授權，但也留下「她『本人』並沒有介入，的確不清楚」充滿想像空間的回應。

至於台數科「被翻盤」的原因，一說是因為台數科董事長廖紫岑跟隸屬正國會的交通部長林佳龍的好交情，而正國會向來與蘇揆不合；加上業界角力，有媒體大亨透過管道找上蘇揆陳情，導致演出這齣大逆轉。而業界更傳出之前NCC讓台數科輕騎過關，是為了保送另一家同樣也有高層護航正排隊申請新聞台執照的業者過關。如果傳聞為真，台數科的快速過關跟過關後瞬間翻盤，都是滿滿政治味。

民進黨過去在野時期把「黨政軍退出媒體」奉為圭臬，執政後不但拋諸腦後，如今各派系更擁「媒」自重，每每在黨內初選以及大選時扮演「要你生就能生、就你死就得亡」的上帝角色，最典型的例子，三立董事長林崑海在民進黨自成「海派」，不僅擁有海派立委，還能大剌剌向民進黨要一席不分區立委，簡直到了水乳交融的境界。至於NCC，面對將「獨立機關」視為無物的執政黨，不如自我閹割拿掉「獨立」二字，也省得尷尬了。

NCC 民進黨 行政院

延伸閱讀

【政媒角力戰4】台數科案 扯出新聞台卡位與媒體大亨糾葛

【政媒角力戰3】台數科案打臉自己 NCC獨立機關不獨立

到手的新聞台飛了？台數科：盼外界勿臆測

【政媒角力戰2】有線女王的新聞夢 因「佳龍好朋友」而碎？

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