紐時：白宮本要砸15億生產呼吸器 最後一刻縮手

紐約時報26日報導，白宮原本25日準備宣布，通用汽車與醫療裝置製造商Ventec Life Systems將合作生產八萬具目前急需的呼吸器，但隨後取消宣布。

美國政府官員指出，公告喊卡是因為美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）表示，需要更多時間評估初估費用是否過高。原本的計畫花費15億美元（約台幣450億元），其中數億美元要先付給通用汽車，供通用改裝位在印第安納州科莫市的汽車零件工廠，使用Ventec的技術製造呼吸器。

政府官員說，這筆交易仍可能達成，但仍在研究十幾個或更多的提案。他們認為，最初條件是通用和Ventec能在短時間內產出大約兩萬部呼吸器，但後來縮水至7500台，甚至更少。

直到26日傍晚，美國總統川普與新冠病毒特別工作小組在每日的簡報會上，仍沒有宣布新消息。

然而，通用發言人說，眾所皆知的呼吸器計畫「project V」進展相當迅速；通用一名人員表示，工廠改造沒有問題。

Ventec策略長布魯克斯（Chris O. Brooks）說，「Ventec和通用汽車一直以驚人速度開展工作，並利用我們在呼吸器和製造領域的合作專業知識，盡快滿足美國需求，並提供醫療專業人員一些挽救生命所需的呼吸器」。

至於政府明確需要多少個呼吸器，以及將向誰支付生產費用，目前仍不清楚。

川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）是討論有關如何提高呼吸器產量的核心人物。他表示，兩周前被副總統潘斯召集，要求生產更多的新冠病毒檢測試劑，現在潘斯注意力轉向呼吸器。