台北法案影響美豬美牛談判? 蘇貞昌：國人健康安全為重

「台北法案」今天由美國總統川普簽署後正式生效。國民黨立委林德福今在立法院質詢時詢問，台北法案的簽署是否會影響到未來美豬、美牛談判進度，甚或是影響到兩岸關係。行政院長蘇貞昌回應，台北法案對台美關係多有助益，將來台美任何談判會秉持世界標準，以保護國人健康安全為重。

林德福表示，台北法案的簽署，對未來台美雙邊在美豬、美牛等敏感議題上都會有影響，質疑通過後是否全然對台灣有利。蘇貞昌回應，這些年來台灣和美國在雙邊關係上做了很多努力，也過了很多法案，這個簽署對台灣無論國際參與、台美關係都有益。

林德福接著問，由於ECFA也將到期，台北法案會不會讓兩岸既有關係有生變。蘇貞昌回應，從這次疫情也看到，經濟學上所說的，不宜把雞蛋放在同一籃子；蔡政府會秉持這樣的原則，繼續跟世界其他國家增加來往。

林德福提醒，勿讓台灣成為中、美兩國角力下的夾心餅乾。蘇貞昌回應，政府一定會維護全國人民的核心利益，多方經營發展國際關係，不會讓台灣成為夾心餅乾。