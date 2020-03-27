羅智強人事引發爭議 江啟臣：盼借重論述與培力經驗

國民黨主席江啟臣周三任命黨籍台北市議員羅智強出任革實院院長，卻引發黨內反彈。江上午受訪時表示，邀羅擔任革實院院長是希望他能發揮過去論述與培力經驗，也為國民黨培養下一代黨內關心公共事務的年輕人。

江啟臣說，每個人事安排都從功能面考量，與被任命者過去在各領域表現；羅智強擔任過總統府發言人與副秘書長，是現任台北市議員，過去對黨付出很多，能言、敢言、直言，也算是中壯世代具有代表性政治人物。

談到近來黨團與政策會人事調整，江啟臣指出，立院是在野的國民黨最重要的戰場，戰場攻防與準備要搭配政策會與智庫，現階段人事調整都是為了強化整合，讓戰力強化，反應更快速，讓彼此整合溝通沒有距離。

江啟臣也提到，在黨務改造工程中，智庫也重要，目前在籌備改革委員會，希望之後也有影子內閣功用，未來會一步步調整。

至於黃復興黨部，江啟臣重申，黃復興是黨最忠貞夥伴，相關主管人事任命，雖尊重生涯考量，表現好的也希望留任一起推動黨務改革，讓組織與工作強化，外傳要解散黃復興黨部絕對不是事實。

談到黨的財務壓力，江啟臣說，沒有上任前就感受到，上任後更具體了解缺口在哪，現階段希望財源能先節流，開源在想辦法，能用的資源效益最大化，這是另一種財務解決的辦法。

對不分區立委吳斯懷近來爭議，江啟臣說，現在是多元媒體環境、網路時代，輿論反應確實會影響政黨形象，如果聲量高卻是負面大於正面，就會影響政黨在社會上的形象，盼每個黨籍民代與從政同志更加謹慎，做必要調整，避免爭議發生。