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綠委提修憲 投票權下修至18歲

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

針對投票權下修至18歲，國民黨所提的憲法修正案，今於立院送交修憲委員會審查。民進黨立委范雲、伍麗華與長期推動「18歲公民權」的台少盟秘書長葉大華也共同舉行記者會，宣布準備好的「修憲與修法」雙軌提案已經送入立法院，作為給年輕世代的禮物。希望很快年滿18歲年輕人就能一起投票，決定台灣的未來。

特別的是，為因應疫情，這也是立法院首次舉行線上視訊記者會。

范雲表示，昨已完成修憲案、選罷法等4案的連署並送進議事處。原本沒有預計這麼趕提案，但因過去對18歲公民權態度保守的國民黨已成案並送入程序委員會，民進黨長期關心這個議題，應加快腳步。除此之外，本周日就是青年節了，保障青年參與公共事務的實質權力，就是送給青年最好的禮物。

葉大華也對過去民間在18歲公民權議題上的努力發表看法。葉大華表示，推動18歲公民權15年以來，「投年輕人一張信任票」是當時推動18歲公民權最重要的訴求。2014年太陽花學運後，也從民調與模擬公投中看見社會共識的提升，支持度目前已達5成。去年進入全國高中進行社會教育，得到7成高中生支持。葉大華也進一步表示，台灣人民應該思考是否應該更信任年輕人，希望代表民間的想法請立法委員趕緊推動，不要再拖了。

伍麗華也表示，其實世界各民族對成年的定義比18歲更早，就是代表一種信任。對原住民來說，成年不是特定年紀，而是生理與心理的年齡。伍麗華表示，少年是「從腳」的年齡，運用腳去傳遞訊息，而成年是「從手」的年齡，開始參與勞動與貢獻家人。現在的青少年受的教育更多，對世界想像更成熟，不能看輕年輕人。

范雲最後說明目前提案進度，目前修憲的完整提案已與民進黨立委伍麗華、林宜瑾、張廖萬堅、莊瑞雄、黃國書、劉建國、賴品妤共同提案，已有20位以上的委員連署支持。

修憲 伍麗華 民進黨

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