「打破18禁」 國民黨團提案投票、參選門檻雙下修

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團提出投票及參選年齡下修至18歲的修憲案，已經完成審查；黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求召開修憲委員會成立的朝野協商，透過協商成立修憲委員會，國民黨團會全力推動這個修憲案。

國民黨立委林為洲、蔣萬安、江啟臣等人今天帶著高中生及大學生舉行記者會，呼籲投票權及被選舉權下修至18歲，眾人高舉標語，大喊「打破18禁，讓我們更靠近」。

蔣萬安說，傳統的政治都是大人替年輕人決定，每次大人在幫年輕朋友做決定時，卻沒有真正傾聽他們的想法，不了解年輕人到底需要什麼，不如讓年輕人參與政治、決定未來，「政治是我們生活的一部分，不需要過度避開或渲染」，他希望讓年輕人參與公共事務不再只是嘴巴說說。

江啟臣說，今年是國民黨在改革上很重要的一年，因為國民黨過去常被說不重視年輕人，和年輕人有很大距離，但現在透過立法，國民黨展現對年輕人的態度，希望藉由修法上的努力來肯定年輕人也有這樣的能力；江啟臣說，網路時代議題日新月異，年輕人在議題的吸收度、討論度和成熟度上說不定已超越比他們年長的世代，希望未來年輕人不只有能力，還有權力參與，「與其讓他們透過陳情抗議，還不如讓他們成為自己的代議士，打造屬於他們的未來」。

宜蘭高中17歲的蘇同學說，現在的年輕人批判性思考等能力都比以前好，也能夠過很多管道吸收很多資訊，希望能夠透過投票權和被選舉權的年齡下修，讓更多年輕人投身公共事務。

文化大學戴同學說，18歲能公投、要負刑事責任，卻不能投票，希望未來能透過投票落實公民參與；元智大學戴同學說，很多人懷疑年輕人的成熟度，但這跟成熟度無關，而是有沒有權力，既然大家都是國民，年輕人也該有權利參與國家的未來，「我們已經準備好迎接國家的未來」。