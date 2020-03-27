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川普簽署台北法案生效 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國總統川普26日簽署生效台北法案，法案內容為挺台鞏固邦交與國際參與空間，外交部表示感謝。本報資料照片
美國總統川普26日簽署生效台北法案，法案內容為挺台鞏固邦交與國際參與空間，外交部表示感謝。本報資料照片

外交部今天表示，「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）相繼在美國眾議院和參議院通過後，美國總統川普26日正式簽署生效，外交部誠摯歡迎與感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。

外交部表示，台北法案由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）分別在參、眾兩院領銜提出，內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織等，以及對於強化與台灣關係或嚴重損害台灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議以適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

外交部表示，台美關係一向緊密友好，近年來在雙方的共同努力下，台美關係更加堅實穩固，並已全面深化、提升為全球合作夥伴關係；外交部表示，將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通，我國也願意與美國及理念相近國家攜手合作，並肩推動共享的自由民主價值與共同目標，並持續爭取台灣更寬廣的國際空間。

外交部 台北法案 台美關係

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