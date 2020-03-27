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江啟臣：民代、司令差很多 吳斯懷對立委職務準備不足

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨不分區立委吳斯懷問政發言屢生爭議，讓黨主席江啟臣揚言將約談吳，不排除要黨紀處分。江上午接受廣播專訪時表示，約談是「對事不對人」，希望讓吳了解，現在的狀況可以怎樣避免，應該把立委專注力放在哪裡。記者周志豪／攝影
國民黨不分區立委吳斯懷問政發言屢生爭議，讓黨主席江啟臣揚言將約談吳，不排除要黨紀處分。江上午接受廣播專訪時表示，約談是「對事不對人」，希望讓吳了解，現在的狀況可以怎樣避免，應該把立委專注力放在哪裡。記者周志豪／攝影

國民黨不分區立委吳斯懷問政發言屢生爭議，讓黨主席江啟臣揚言將約談吳，不排除要黨紀處分。江上午接受廣播專訪時表示，約談是「對事不對人」，希望讓吳了解，現在的狀況可以怎樣避免，應該把立委專注力放在哪裡。

江啟臣說，吳斯懷過去幾個禮拜網路聲量真的很高，但負面聲量遠高於正面聲量；但客觀來看吳的言行與質詢內容也有不錯的，只是民進黨與媒體放大鏡看待，一點點歪掉整個歪，連帶黨也被帶歪，希望所有委員共同為黨想一下如何避免。

江啟臣也提到，一個立委要扮演好，團隊蠻重要的，且要隨需求調整，最後他要概括承受；對吳斯懷問題，他現在看到的是表面狀況，不了解吳辦公室如何面對媒體？知不知道媒體在針對他？到底發生什麼事情？「要找他就是要聊這個」。

上午受訪時，談到黨務改革無奈處，江啟臣也與主持人高唱「心事誰人知」表達心境。

江啟臣表示，吳斯懷是中將退役，指揮軍隊沒問題，但當立委與當軍人不同，「幹民代與幹司令官差很多」，吳應是對立委職務認知有差異，準備不足；黨中央盼每個委員都表現好，能幫什麼就幫，不接受幫忙又重蹈覆轍，那就真要黨紀處分。

江啟臣說，立委可以考核，制度才是關鍵，所有黨內人事都應該要有制度，不只有立委，這就叫黨紀，能否貫徹落實也是黨未來能否轉變關鍵；有制度就照制度走，現在黨籍38委員每個都是考核對象，「我也適用」。

江啟臣表示，他必須適時提醒大家有這黨紀存在，只是細部內容有沒有必要隨環境改變調整；區域立委與不分區立委的考核方式不同，區域立委每4年一次由選民考核能不能留下來，接受選票檢驗；不分區是黨提名的就要依循黨紀。

江啟臣透露，他主張要制定立委考核評鑑辦法，也已請組發會與考紀會研擬立委考核評鑑辦法草案，待改革委員會成立後，與不分區立委提名制度一併討論，這樣才能說有制度，不分區立委也「不是任何黨主席上來要怎麼提名就怎麼提名」。

江啟臣 吳斯懷 不分區立委

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