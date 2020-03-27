陸學者：國民黨與大陸面對面時，只能說這四個字

中國人民大學政治學系教授王英津接受中評社專訪時表示，不管國民黨的兩岸論述下一步將作何調整，也不管在跟大陸背對背的場合如何自我表述，最後跟大陸面對面互動時，只能說「九二共識」這四個字。

對於國民黨主席江啟臣稱自己是台灣人也是中國人，王英津認為，站在大陸的角度看，江啟臣的表述跟他以前的說法相比較確實有進步，但仍然不夠。雖然這個表述向九二共識更加靠近，但它不能代替九二共識，其本身離九二共識還有很大差距。

王英津表示，當下國民黨僅僅說依照中華民國憲法和兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，是遠遠不夠的，還需要進一步將兩岸政治關係定位說清楚。

王英津說，目前江啟臣的表述，卻在大陸最關注的問題上含混不清，不僅沒有公開接受九二共識，而且處處迴避九二共識以及其他能夠體現兩岸一中的表述。不能保證他走的是一中路線，這正是大陸所擔心的。

他強調，當下國民黨的兩岸論述只有在九二共識的基礎上進行表述，才可能被大陸所接受。如果國民黨存心想拋棄九二共識，那就不要將責任轉嫁給大陸。

王英津說，回顧九二共識的發展歷程不難發現，國共雙方一直對它的意涵存有爭議，但雙方通過求同存異，以及策略性處置基於共表的各表，便使問題在一定範圍內得到妥善處理，並沒有因此而影響九二共識作為國共互動的政治基礎。