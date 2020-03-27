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韓國瑜乾高粱求別被罷韓？孫大千：政客比新冠病毒惡毒

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

高雄市行政暨國際處前處長陳瓊華爆料，高雄市長韓國瑜因擔心被罷免，與台商聚會乾3瓶高粱「求救拜託別罷韓」，遭高市府揚言提告。前立委孫大千上午也在臉書批評，為了「罷韓」可「造謠無下限」，政客的毒比新冠肺炎病毒還惡毒。

孫大千揶揄，協助傳播謠言的粉專這麼擅長移花接木、混淆視聽，好家在這些事不是存在古代，否則所有忠良恐怕都被陷害死光了吧？

孫大千質疑，只有一桌教育界人士聚餐，再加上半途就離席去跑其他行程，是要怎麼樣喝完三瓶高粱？從姊妹淘道聽塗說傳言，就可用來打擊政敵，身為一位有經驗的政治人物難道不覺得太隨便？下次不乾脆說是「媽祖托夢」。

孫大千批評，相關造謠者誤信謠言、缺乏查證，事後又不肯認錯，竟還要硬拗要求韓國瑜公布全部的行程，有這麼多美國時間，要不要先幫大家釋疑一下，當年的幾個重要時刻，高雄市前市長陳菊有沒有在家睡午覺或按摩？

孫大千 韓國瑜 高雄市

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