美眾議員批陸可恥 讓病毒蔓延還對外出售故障設備

美國聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）透過新聞指，中共「可恥」，中共正對受冠狀病毒影響最嚴重的國家，出售有問題的醫療設備，加劇健康危機。

麥考爾26日表示，當中國共產黨透過扮演全球健康保護者，來轉移責任與譴責，事實上是，中共這些禮物的背後，大多是要付費的。

麥考爾說，有報導稱，中共出售給包括西班牙和捷克共和國在內的某些設備是故障的。

麥考爾表示，在中國大陸急需時，世界各國捐贈無數功能正常的醫療設備給陸。當中共允許病毒在自己國內與國際世界傳播後，中共此舉加劇了其他受病毒嚴重影響國家的健康危機。

麥考爾以「可恥」形容此事。

中國大陸外交部近日不斷表示，疫情在國內已趨緩，且中國大陸積極與世界各國聯手抗擊疫情，並提供資源與專家團隊協助。