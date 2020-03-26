大陸28日起 暫停一般外籍人士入境

中共外交部26日深夜突然發布公告稱，鑒於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效簽證和居留許可入境。暫停外國人持APEC商務旅行卡入境。暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東盟旅遊團入境廣西免簽等政策。

公告表示，持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響。外國人如來華從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦簽證。外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。

中共外交部表示，這是中方為應對當前疫情，參考多國做法，不得已採取的臨時性措施。中方願與各方保持密切溝通，做好當前形勢下中外人員往來工作。中方將根據疫情形勢調整上述措施並另行公告。

此外，大陸民航局周四晚間也宣布，自本月29日起，大陸國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線也只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。

【中央社台北26日電】

中國政府今天深夜宣布，自28日凌晨0時起，暫時停止外國人持「目前有效」的中國簽證和居留許可入境，而各個口岸簽證、各種效期過境免簽、各地區特別入境免簽的措施，也同時一併暫停。

澎湃新聞報導，這項名為「關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告」，是由中國外交部、中國國家移民管理局在深夜11時過後聯名發布。

公告提到，鑑於新冠（武漢）肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自28日凌晨0時起，暫時停止外國人持「目前有效來華簽證和居留許可」入境。

據公告，中國政府還暫停外國人持APEC商務旅行卡入境、暫停口岸簽證、24、72、144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東協旅遊團入境廣西免簽等措施。

但公告提到，持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響。外國人如前往中國從事「必要的經貿、科技等活動」，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦簽證。外國人「持公告後簽發的簽證入境不受影響」。

公告強調，這是中方為「應對當前疫情，參考多國做法，不得已採取的臨時性措施」。中方願與各方保持密切溝通，做好當前形勢下中外人員往來工作，並將根據疫情形勢調整上述措施，並另行公告。