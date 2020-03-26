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到手的新聞台飛了？台數科：盼外界勿臆測

聯合報 / 記者洪敬浤／即時報導

台數科申請旗下頻道變更為新聞台3月初獲准，沒想到7天後翻盤「補件續審」，這張到手的新聞台執照卡住，引起政壇、業界諸多傳聞。台數科今晚發聲明表示，頻道變更案依法申請，以符合70%新聞內容的事實，外界諸多傳聞有誤，盼勿作與本申請案無關的聯想。

台數科這張新聞台執照到手又卡住，政壇、業界盛傳府院高層關切，更牽扯出民進黨派系糾葛。台數科原本低調不回應，閉門準備審查，但坊間傳聞很多，台數科今晚發出聲明稿，強調相關傳聞多屬臆測，與事實不符。

台數科表示，旗下頻道「中台灣生活網」因服務範圍擴大，名義上已不限於中台灣收視戶，需調整名稱，因此更名為「台灣生活網」；台數科已製播地方新聞達26年，「中台灣新聞網」民國98年起取得綜合台執照，70%內容為新聞節目，因此申請變更為新聞台。

台數科強調製播的新聞，獲得卓越新聞獎、消費者權益報導獎、金視獎等國內重要獎項，也獲得傳播學界肯定；這次提出頻道變更案，基於長年報導地方新聞的事實，依法申請合理的執照，外界傳聞有誤，與本申請案無關。

台數科表示，感謝國家通訊傳播委員會的審議與多處指教，希望委員能獨立行使職權專業判斷，給予應有的審酌結果，感謝外界的關心，盼打造優質的媒體環境，為台灣加油。

灣生 民進黨

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