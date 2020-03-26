歐美呼吸器缺貨 台灣還有1200台可用

新冠肺炎重症患者有些面臨呼吸衰竭，需要呼吸器支持度過，目前歐美國家因確認數增加太快，已經傳出呼吸器短缺的情況。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，並非每個新冠確診患者都需要呼吸器，台灣前235例確診個案當中，只有7名用過呼吸器，目前數量是一定夠。

指揮中心發言人莊人祥表示，衛生福利部醫事司有做調查，目前還有1000多台呼吸器可使用，依照專家諮詢小組召集人張上淳估計，這1000多台呼吸器可因應一萬人確診量，目前應該是夠的。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，呼吸器全台數量每天都會更新，根據最新數據，現在還有1200多台是空的，可以使用。負壓隔離病床也都還沒有滿，目前剩下近300床，一般隔離病床也是200到300床，加上持續擴增專責病房，總床數持續增加中，預計最大量可到近兩萬床。