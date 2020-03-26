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網傳賴清德因新冠肺炎逝世 他回：「麥擱黑白講啦」
近日網路上流傳一張準副總統賴清德的訃告圖片，內容為賴清德因染上新冠肺炎在3月25日逝世，對此，賴清德今晚在臉書上發文回應「麥擱黑白講啦」，指「這位不明人士實在太小看台灣的防疫團隊」，不僅是他，全國都受到完善的保護。
賴清德表示，最近網路上出現一則充滿簡體字跟中國慣用語的訃聞，指他因新冠肺炎逝世，只能說這位不明人士實在太小看台灣的防疫團隊，完全不知道台灣防疫團隊的厲害，在全國團結抗疫下，不僅是他，全體國人現在都收到完善的保護。
同時，他還附上3張今天出席的頒獎典禮活動，要大家「免驚」、「拒絕假消息」。
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