英女怨台灣隔離環境差 辦事處：支持她檢疫後返家計畫
英國籍女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）的母親向英國媒體BBC抱怨女兒在台灣的隔離環境差。英國在台辦事處今天表示，辦事處正持續提供道森相關協助，辦事處也支持她在完成居家檢疫後的返家計畫。
BBC報導，英國28歲女子道森和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）來台灣度假時，被要求進行居家檢疫14天；娜塔莉的母親說，她有如被「關在監獄般的環境」。
英國在台辦事處今天發新聞稿表示，正持續給予該位在台居家檢疫的英國女子相關協助，辦事處人員與台灣相關政府單位已針對包括該女子可取得符合個人必要的飲食需求等數項考量加以解決。
辦事處表示，台灣相關政府單位也提供該女子電話，讓她方便和家人與朋友聯絡，辦事處也支持她在完成居家檢疫後的返家計畫。
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