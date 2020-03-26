影／恐攜病毒？進門服務遭拒 居服員:他們怕 我們更怕!

防疫當前，為保護居家檢疫、隔離者個資不公開，反而造成社福單位隱身危險之中，有居服員到府照顧個案時，傳出被趕出的事件，弘道老人福利基金會居服員廖敬芳表示，她每天約跑6名個案，如果遇到個案赴醫院，第一件事就是協助對方洗手加洗澡，著重在衛生習慣的養成，廖敬芳表示：「從醫院或是外面帶回來病毒，實在是滿可怕的」，她也表示有聽說居服員到府服務遭拒，但這種狀況其實很少，認為「對方怕，我們也會怕啊」，但如果居服員害怕就不去做，那獨居老人怎麼辦？她認為只要勤洗手、做好消毒及密切注意自己的耳溫跟體溫，其實都還OK。

廖敬芳也解釋，如果居服員自身體溫超過37度，身體有不適狀況，就會回報立即評估是否要停止到府服務，如果是遇到個案體溫超過37度，也會準備防護裝進行照顧。