「改革必先自宮？」張雅屏爆國民黨黃復興人事幕後

國民黨黃復興黨部主委金恩慶及一級主管請辭，消息傳出同時，也引發黃復興應否改革的議題。國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書以「欲練神功必先自宮？」為題發表看法，直接點出黃復興人事案的幕後原因及導火線。

張雅屏表示，3月7日國民黨選出新任主席。選前新任主席對於目前國民黨內唯一的特種黨部黃復興黨部(國軍退除役人員黨部)，表明不會裁撤立場言猶在耳，卻爆出中央黨部金主委請辭連帶個縣市黨部人員超過1/2甚至2/3要請辭，並且透過放話方式表示，黃復興每個月使用經費1100萬，占了每月的黨務經費2成。

張雅屏指出，首先，這是非常片面的解讀，更是嚴重打擊這些忠貞幹部的一種另類裁撤方式，比真的撤掉番號與地方黨部合併還嚴重的傷害。

他表示，這些義務主任，原本就是軍中退休的軍職人員，他們等同專職黨工的方式在地方做黨務工作，往往做得比專職黨工還認真，本來就該給薪水，但限於退休軍職人員因為有領月退不能領薪水，所以他們都是以義務職來推動黨務工作。

張雅屏指出，這些義務主任執行業務領業務費，執行各項工作包含辦活動等等各項支出，扣除個縣市保留的辦公事務費，每個主任每月能支用的費用約1萬5千元上下，這比任何一位地方黨部的專職黨工都少。

他表示，國民黨的地方黨部戰力，不如黃復興黨部縣市支黨部，若地方黨部的專職幹部願意比照，僅支領業務費看是否能運作？

張雅屏最後提醒，現在黨部改革的方向，是先把自己最有戰力的系統砍掉，而不是建立更多能自帶資源共同推動組織工作的系統。他諷說，「可見國民黨還非常強壯，可以用減法繼續推動改革。」

張雅屏受訪時進一步表示，改革不能只有減，黨務人事目前雖然都以義務職為主，看似替黨省下人事經費，但從政治權力的深度思考，黨中央也要知道，「免錢的才最貴」。