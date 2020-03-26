影／搭另類包機返台 滯湖北台人:赴上海搭機太遠太貴
海基會26日發布新聞稿，已經洽請華航協助，指定3月29日、30日航班CI504，由上海浦東機場起飛返台，「另類包機」將提供給滯留湖北的台灣人搭乘。但滯留湖北台人卻抱怨連連，認為從湖北省到上海距離823公里，加上武漢火車站並沒有通車，必須先到鄰近城市才有辦法搭高鐵到上海，路程不僅遙遠也很費時。
有一位滯留湖北的媽媽也說，自己因為需要照顧幼兒，若從她的住所到上海，必須花上一個多小時的車程先到荊州火車站，再轉乘高鐵才能抵達上海。但帶著孩子舟車勞頓，還得拉行李，相當麻煩。加上距離29日也才只剩短短3天的時間，時間相當的緊迫。目前人在黃岡的民眾則表示，由於已經封城近2個月，身上現金所剩不多，到上海花錢又花時間，實在不划算，希望循前例直接在武漢起飛，並由一架華航、一架東航執飛，好讓大家盡速回台。
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