蘇揆怒了？ 台數科新聞台到手7天飛了！

就在新冠疫情發燒的當頭，一則頻道變更的新聞沒有太引起注目，卻驚動行政院高層，甚至居然能在7天之內大翻盤。國家通訊傳播委員會（NCC）本月初通過台灣數位光訊科技集團（台數科）申請旗下頻道變更案，同意成立新聞台，沒想到卻傳出引起行政院長蘇貞昌震怒，要求NCC收回決議。於是， NCC一周後迅速收回成命，創下史上第一次新聞台「復議」的難堪紀錄，台數科到手的新聞台也飛了。

今年2月5日，台灣第四大有線電視多系統台（MSO）「台灣數位光訊」（簡稱台數科）向NCC提出申請，將旗下「中台灣生活網」變更為以新聞為主的「台灣生活網」，NCC以史上最快速度，在3月4日通過變更。

台數科才高興一周，NCC隨即在隔周3月11日的委員會上，由委員郭文忠提案要求針對此案「復議」，委員會同意收回決議，還承認審查不夠周延，需續行審議。因為創下太多紀錄、過程又太戲劇化，當時外界就揣測，誰有那個本事讓NCC收回成命？

市場最近傳言，只因台數科執照變更得「太爽快」，得罪業內大老、又牽動民進黨派系糾葛，行政院長蘇貞昌有意見，把NCC代理主委陳耀祥找來「關切」，逼得NCC只能硬生生收回決議、重新審查。

對於外界傳聞政院把手伸入NCC導致「翻案」，行政院是否認。發言人Kolas Yotaka表示，行政院不會介入媒體證照授權，以NCC的對外的說明為主。

但真是如此嗎？

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【政媒角力戰1】綠派系糾葛 台數科新聞台到手7天就飛了