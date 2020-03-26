前綠委蔡培慧 接任行政院中部辦公室執行長

民進黨前不分區立委蔡培慧今表示，即將於4月份正式接任行政院中部辦公室執行長。蔡培慧表示，選後即表明會留在家鄉深耕、服務不間斷，未來將留在中部發揮所長，就長期對地方發展的觀察，她認為，以台中為圓心，銜接南投、彰化及苗栗等中部經濟圈的整體戰略思維，才有機會徹底改善中部各縣市的城鎮體質。

蔡培慧表示，非常感謝行政院長蘇貞昌的肯定，並期許她所擅長的政策研究、整合協調及執行力能為國家十分重視台灣的農業發展有所發揮。她表示，台中是科技研發與精密工業的重鎮、南投和彰化有許多中小企業和工廠是發展科技工業的協力產業，倘若能結合科技農業的發展，對科技人才、傳產技術創新的育才留才都是很好的方向。

此外，透過輕軌、鐵路與高鐵的整合串聯，暢通交通路網是發展城鎮的一大關鍵，而教育及產業資源的盤整挹注都需要前瞻擘劃，在在是她長期關心地方的觀察，亦是未來她要更著力的方向。

蔡培慧強調，她留在家鄉深耕、留在南投服務，草屯太平路的服務處也將持續經營。