我增兩本土新冠肺炎病例 都是境外移入個案接觸者

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布國內新增17例新冠肺炎病例，包括15例境外移入、2例本土。本土病例(案246、247)均為境外移入個案的接觸者。

陳時中說，其中案246為60多歲男性，為案209(美國移入)同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228(荷蘭移入)同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

除2例本土個案外，陳時中表示，今天新增15例境外移入個案，機場攔截7例，3例居家檢疫，2例居家隔離，但仍有1例是自行就醫，自行就醫者為一名本國籍60歲男性，為了工作目的出國，3月2日至10日赴馬來西亞、3月10日至14日到菲律賓、3月14日至16日又回馬來西亞。