違反防疫群聚措施 多名台灣人遭巴拉圭警方限制居所

媒體報導，友邦巴拉圭發生台灣人因群聚而遭限制居所及偵辦；外交部今天表示，巴拉圭檢察官和警方18日在兩處民宅內查獲多名國人及僑胞聚集，先以違反巴國政府衛生防疫群聚措施，命令續留民宅內限制居所，並持續偵辦中。

外交部發言人歐江安表示，駐巴拉圭大使館及駐東方市總領事館回報，巴拉圭上巴拉那省檢警單位接獲舉報該省兩處民宅有人群聚集情形，經當地檢察官會同警方於3月18日進行搜索，分別查獲東方市及佛朗哥市兩處民宅內共30餘名旅外國人及僑胞聚集，警方隨即查扣該等國人身分證件等物品，檢方懷疑有洗錢嫌疑，已先以違反巴國政府衛生防疫群聚措施，命令續留民宅內限制居所，並持續偵辦中。

當地媒體報導，佛朗哥市案中，有巴國警察疑似侵吞我國人的錢；歐江安表示，巴國檢調單位目前正在偵辦中；由於案件攸關國人權益，我駐館已向承辦檢察官表達關切，除向巴國檢察總署表達我國尊重巴國相關法律規定，同時也籲請巴政府公正調查，以維護國人合法權益。

歐江安說，我駐東方市總領事館接獲通知後，18日當天就立刻派員前往瞭解，確認國人健康情形良好，食物無虞，並提供駐館及僑社準備的補充食品，隔天再會晤檢察官，就媒體報導警方疑似侵吞國人錢財的事情，促請維護我國人應有的法律權益，並提供必要的協助。