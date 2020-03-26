大讚柯文哲防疫專業 侯友宜誇：部署是「超超超超超」

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜主持的「雙北合作交流平台」今天登場，聚焦雙北的防疫合作，會後兩人接受媒體聯訪，被問到新北市一直超前部署，帶給中央、其他縣市不小壓力；對此，侯友宜表示，不要等下一階段都沒準備，這樣就不好，他也是做好分內該做的事，並稱讚一旁的柯文哲做更好、更專業，笑說「他（指柯文哲）的部署是超超超超超」，大家不要想那麼多，就把下一階段工作做好。

針對「雙北合作交流平台」達成共識？以及討論過封城？侯友宜則說，他跟柯文哲合作無間，雙方隨時可以通電話，也隨時就現況改變時，立即做同步處理，雙北合作不一定等到準備會議開完，就可以同步啟動、往前走，今天討論10項議題，包括防疫旅館、醫護人員支援等，這都已經確認。

侯友宜接著說，至於封城的部分，他跟柯文哲是同一個步調，昨天他也跟柯文哲談了，其實要為下個階段做準備，目前沒有封城狀況，但要為下一階段準備。

侯友宜表示，他之前提過「全民防衛總動員法」，分成動員準備階段、動員實作階段，要先做動員準備計畫，進行人員、物資盤點，萬一下一階段要擴大範圍限制，等中央法令頒布下來，就能用準備計畫，「去配合中央擴大限制某部分大家的不方便，來挽救疫情」，柯文哲的意見跟他一致性，都在做準備計畫。

另外，隨著疫情延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中每天親上火線，被視為防疫功臣之一，媒體詢問，是否感受「順時中者生，逆時中者亡」？柯文哲笑回，他自己本來很愛講話，但疫情期間不要太多紛擾，撐過去在講，「一個月後要口水戰再來」。

一旁的侯友宜幫忙緩頰，他跟柯文哲都認真做事，兩人一步一腳印，把防疫事情做好，一定跟中央齊步往前走，這次疫情大家都很緊繃，雙北把事情做更到位，「柯市長也不是口水不口水」，是努力在做事，大家並肩作戰。

媒體詢問，新北市強調超前部署，但柯文哲曾說力不可用盡？侯友宜表示，他跟柯文哲一樣，每天全力為防疫努力，把每一階段工作做好，包括居家檢疫、居家隔離等，避免影響下一階段，大家工作目標一致。