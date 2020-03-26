【重磅快評】當閣揆開始逆時中 人民就要好自為之

滯留武漢台胞返台一事，行政院長蘇貞昌堅持要走包機模式，中央疫情中心指揮官陳時中認為，「解封後比照其他地方辦理」，結果蘇貞昌霸氣逆時中，武漢台胞維持註記，非包機不得返台。防疫作戰如火如荼，行政院不惜給指揮中心洗臉，是陳時中不稱職，還是蘇貞昌更高明？

何謂國家角度？ 能以之蹂躪人民安全自由？

包機模式是為防疫還是為政治，陳時中昨天記者會已給了答案。他說，指揮中心對於疫情管控有自主權，但以「國家的角度」來看，還是要以行政院發布為主。簡言之，武漢台胞如何返台，必須從國家角度來處理。

問題是，什麼是「國家角度」？政治人物可以國家之名蹂躪人民安全與自由？

中共當局日前宣布，湖北省除武漢市之外自3月25日零時起解封，陳時中第一時間回應很明確，指稱當初武漢是因疫情嚴峻封城，我防疫單位認為有特別狀況，因而加以註記，以免把病毒大量帶回來，「如果真的解封，對他們來說就跟其他地方一樣，當然待遇也都一樣。」

蘇貞昌偏要以「國家角度」來處理武漢台胞，緊握黑名單不放，他是為防疫或者政治超前部署，大家「順時中」就有答案。在防疫戰爭時扯專業後腿，利用人民身家性命當政治籌碼，強爭主導權，這種泯滅人性的政客好意思說別人是魔鬼？

中共安排湖北除武漢以外地區解封，接著14天裡武漢市須達到「零感染、零死亡、零回頭」的低風險標準，4月8日就讓武漢解封；屆時台胞可憑健康條碼搭車、搭機前往五大兩岸航點，依防疫規定搭機返台，他們回家的唯一障礙就是蘇貞昌手中的黑名單。蘇揆讓健康的國民不能回家，在歐美染疫的吃藥混入國門，蔡總統想好如何自圓其說了嗎？

歐美航班、武漢包機 依然兩套標準

為了粉飾蘇貞昌的官威，「府院高層」還得繞一圈想個「類包機」來安排武漢台胞返鄉，自找台階下。海基會今早趕著宣布3月底實施上海類包機，證明蘇貞昌根本是來亂時中。

更諷刺的是，行政院要求類包機與一般民眾分流、分艙而坐，這般嚴密防範對比歐美返台航班，正好讓民眾理解，何以近一周來確診人數爆衝成長。政府不參考武漢模式處理歐美航班，僅靠國門前有限人力過篩成千上萬可能疫源，也不採集中隔離，讓全台風聲鶴唳。這個雙標政府對上中國講防疫優先，在歐美面前就當人命不值錢。

說穿了，從頭就是政治領導防疫，這種偏狹可載舟亦可覆舟。台灣疫情正進入風暴區，經濟蕭條就在眼前，閣揆還利用防疫拚自己的政治，人民除了搶衛生紙，要認真想想如何好自為之。