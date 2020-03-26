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「國民黨張鈞甯」上任發言人首日 神秘仰慕者送花籃

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨文傳會宣傳部專員洪于茜升任發言人，今天一早就收到署名「仰慕者」的花籃。圖／文傳會提供
國民黨文傳會宣傳部專員洪于茜升任發言人，今天一早就收到署名「仰慕者」的花籃。圖／文傳會提供

國民黨主席江啟臣昨天公布第二波人事，其中文傳會宣傳部專員洪于茜升任發言人，今天一早就收到署名「仰慕者」的花籃。洪受訪表示，雖然不清楚是誰送的，但是很感謝，希望自己能不負關愛，好好努力。

洪于茜收到的花藍賀卡上寫著「賀洪于茜小姐榮任文傳會 發言人誌慶」。昨天公布的五位發言人裡，目前只有她收到花藍。洪于茜現年25歲，畢業於台北醫學大學醫務管理系，身高170公分，擁有模特兒身材，顏質高且氣質非凡，被稱作「國民黨張鈞甯」。

國民黨發言人洪于茜收到的花藍賀卡上寫著「賀洪于茜小姐榮任文傳會 發言人誌慶」。圖／文傳會提供
國民黨發言人洪于茜收到的花藍賀卡上寫著「賀洪于茜小姐榮任文傳會 發言人誌慶」。圖／文傳會提供

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