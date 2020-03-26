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首位因疫情閉關的部會首長 李永得：自我要求比較高
客委會主委李永得3月初曾自主健康管理14天，成為第一位「閉關」的部會首長。李永得今天到立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，不少委員關心李永得的「閉關」經驗。
立委賴惠員問李永得，經過14天的自主隔離，身體還好嗎？李永得表示，他是接觸到與確診澳洲音樂家密集接觸的音樂家，是「接觸者的接觸者」，疫情指揮中心並未要求任何強制處置。但他「自我要求比較高」，當天便決定自己做自主健康管理。
立委羅美玲表示，李永得自己決定閉關14天是「負責任態度」。而這14天，李永得工作不間斷，請教李永得有何SOP可提供立法院？李永得表示，客委會已設置兩個辦公室，必要時將可馬上推動異地辦公，此外也設置視訊設備。
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