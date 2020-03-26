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百人以上集會停辦 立法院財委會請幕僚離場

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
立法院財委會今天室內聚集超過100人，召委請幕僚離場。記者戴瑞瑤／攝影
立法院財委會今天室內聚集超過100人，召委請幕僚離場。記者戴瑞瑤／攝影

中央流行疫情指揮中心昨公布，室內100人以上、室外500人以上公眾集會活動建議停辦。但今立法院財政委員會因聚集全體公股行庫董事長、總經理，加上金管會、證交所各單位，加上媒體，人數超過100人，立委建議應控制在100人以下，最終召委建議請幕僚離場。

立法院財委會今請金管會、證交所針對「我國金融業受新冠肺炎影響與因應」進行專題報告，同時財委會也請來國內所有公股行庫的董事長與總經理，加上金管會、保險局、證期局、檢查局、銀行局等局處都有眾多幕僚出席，各家媒體也聚集，導致場上人數超過100人。

立委林德福在質詢前建議，依照中央流行疫情指揮中心宣布，100人以上集會建議停辦，立法院應該帶頭示範。場上暫代召委的立委林楚茵決議，請各單位幕僚離開，到別的會議室觀看直播。

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