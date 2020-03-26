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病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

港務公司新董座今上任遭諷又是酬庸 李賢義回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台南市政府水利局長李賢義接任台灣港務公司董事長。 記者鄭維真／攝影
台南市政府水利局長李賢義接任台灣港務公司董事長。 記者鄭維真／攝影

去年10月南方澳跨港大橋崩塌，造成五死一失蹤意外，台灣港務公司董事長吳宗榮「被請辭」，董事長一職由交通部次長黃玉霖暫代，如今五個月過去，新任董事長確定由台南市政府水利局長李賢義接任，今天上任。面對海運界質疑又是政治酬庸，他也做出回應，同時還原接掌的過程，並說明後續規畫。

港務公司首任董事長蕭丁訓為原港務局基層出身；接任的吳盟分雖是路政出身，曾經管理過海運；後來的吳宏謀、王國材（代理）、吳宗榮到黃玉霖（代理），皆曾被海運界質疑是政府酬庸。

對於又遭質疑是酬庸，李賢義說，他雖非航運專業，也沒有實際從事航港工作，但港務牽涉很多，有工程面也有管理面，像南方澳跨港大橋就是工程，他在水利工程方面有20多年經驗，相信可以幫到忙。

李賢義說，因為現在港務公司的制度都很健全，如何帶心、帶人，才是最重要的，在管理這方面自己是專業，在台中市政府擔任四年副秘書長期間，他穿梭各局處協調，「來這裡就是協助解決問題，不是來當官，更不是酬庸」，希望在公司既有基礎下，穩定中求發展。

李賢義說，今天下午董事會交接，上任的心情只能用「戒慎惶恐」四字說明。

對於外界聲浪指跟行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍交誼頗深，他才得到該職，他說，董事長一職是自己在今年過年前後主動爭取的，且在爭取後兩個月都無消無息，直到兩周前才接獲行政院核定下來，並在兩天前才接到交通部電話說今天交接，「我跟你們一樣覺得很突然」。

李賢義說，上任後防疫優先，再來檢視南方澳跨港大橋案，會以自身工程專業提供意見，緊盯重建進度，愈快建好。至於遲未出爐的懲處名單則還要再了解。

另外李賢義說，會配合行政院發展綠能產業政策，發展離岸風電、太陽能綠色光電，達成非核家園目標。同時藉風力發電，吸引外國投資，結合本地潛力廠商，打造國際級競爭團隊。不管是人流、物流、金流、自由貿易、客貨運、觀光，都要跟世界接軌，希望任內可讓台灣成為卓越港口。

李賢義現年61歲，國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士，94年度公務人員升官等考試簡任考試土木工程類科及格，現任台南市政府水利局局長，歷任高雄縣政府水利處處長、高雄市政府水利局局長、高雄市政府參事、台中市政府副秘書長等職務。

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