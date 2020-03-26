紐約市搶搭臨時太平間 備新冠肺炎驗屍需求激增
美國紐約州長葛謨表示，當地新冠肺炎病例增加速度似乎減緩，但有線電視新聞（CNN）報導，在美國紐約市貝爾維（Bellevue）醫院外，由帳篷和冷凍貨櫃組成的臨時太平間正在搭建中，以備驗屍需求激增。
紐約市法醫處（OCME）受訪表示：「我們處於公共衛生危機，紐約市宣布了緊急狀態。包括紐約市法醫處在內的單位已啟動緊急因應計畫，以協助應對各種可能的情境。」
類似計畫在911恐怖攻擊之後也曾實施。
美國聯邦緊急管理署（FEMA）說，紐約和其他州都要求協助加設太平間。
紐約市與私人公司有長期合約，也提供冷凍貨櫃停放死者遺體，但該計畫尚未生效。如果生效，這些貨櫃可能停駐在不同地點，包括臨時醫院，例如賈維茨會議中心。
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