快訊

全美確診破6萬 西班牙死亡數超過大陸

紐約市搶搭臨時太平間 備新冠肺炎驗屍需求激增

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
紐約市有工人正在搭建據信將用做臨時太平間的帳篷。法新社
紐約市有工人正在搭建據信將用做臨時太平間的帳篷。法新社

美國紐約州長葛謨表示，當地新冠肺炎病例增加速度似乎減緩，但有線電視新聞（CNN）報導，在美國紐約市貝爾維（Bellevue）醫院外，由帳篷和冷凍貨櫃組成的臨時太平間正在搭建中，以備驗屍需求激增。

紐約市法醫處（OCME）受訪表示：「我們處於公共衛生危機，紐約市宣布了緊急狀態。包括紐約市法醫處在內的單位已啟動緊急因應計畫，以協助應對各種可能的情境。」

類似計畫在911恐怖攻擊之後也曾實施。

美國聯邦緊急管理署（FEMA）說，紐約和其他州都要求協助加設太平間。

紐約市與私人公司有長期合約，也提供冷凍貨櫃停放死者遺體，但該計畫尚未生效。如果生效，這些貨櫃可能停駐在不同地點，包括臨時醫院，例如賈維茨會議中心。

多輛冷凍貨櫃車停放於紐約市正在搭建臨時太平間的地點。美聯社
多輛冷凍貨櫃車停放於紐約市正在搭建臨時太平間的地點。美聯社

紐約 新冠肺炎 恐怖攻擊

延伸閱讀

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

受新冠肺炎疫情威脅 俄羅斯延後修憲案公投

喝純酒精防新冠肺炎 伊斯坦堡至少30死20送醫

紐約新冠肺炎確診破3萬例 病毒散播現趨緩跡象

相關新聞

紐約市搶搭臨時太平間 備新冠肺炎驗屍需求激增

美國紐約州長葛謨表示，當地新冠肺炎病例增加速度似乎減緩，但有線電視新聞（CNN）報導，在美國紐約市貝爾維（Bellevu...

找港人來台當兵？ 孫大千酸3Q哥陳柏惟沒IQ

台灣基進立委陳柏惟建議政府要香港人來台灣當兵。前立委孫大千在臉書表示，台灣又多了一位搞笑立委嗎？身為一位立委，不管是幾Q...

江啟臣重批不分區表現 吳斯懷笑：我不會對號入座

國民黨不分區立委吳斯懷因共軍繞台發言惹議，主席江啟臣在中常會公開質疑「部分」不分區立委問政不僅讓國民黨形象再次備受考驗，...

卓榮泰拿肺炎駁選舉花七億 蔡正元：村夫潑婦沒高度

國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書諷刺民進黨2020選戰花掉7億元是「新海角7億」。民進黨主席卓榮泰解釋該數字是去年度黨務...

全立法委員臉書讚數調查 陳柏惟、傅崐萁、林昶佐稱雄

網路時代來臨，臉書成政治人物重要自媒體發聲管道，粉絲數是影響力基礎。逐一統計全立院立委臉書粉絲頁至24日止，粉絲數最多的...

「站菜市場沒人認識」要拚5萬粉專 國民黨新科立委嘆難

國民黨本屆新科立委不少，黨團總召林為洲上周五在黨團第二場新生訓練上建議，每個新科立委應該盡速成立擁5萬粉絲數的臉書粉絲頁...

選舉假訊息 舉報社群媒體232則

中選會昨天發布選務假訊息處理統計資料指出，第十五任總統副總統、第十屆立法委員選舉期間，舉報社群媒體計有二三二則，移送檢警機關部分計有六十八件。

多花931萬公帑登廣告 公投選務缺失 陳英鈐判罰20萬

中選會前主委陳英鈐前年未在法定期限內重行公告公投案意見書，也未理會法院裁定停止執行，最終多花費九三一萬餘元公帑刊登廣告撤銷意見書，監察委員去年通過彈劾，公務員懲戒委員會昨天判陳罰款廿萬元。

防疫優先 民進黨黨職選舉彈性變動

民進黨中常會昨天通過第十九屆全國黨員代表選舉時程，依照黨章規定，今年五月需完成全國黨代表選舉，暫訂於五月廿四日辦理黨員投票。不過，中常會也決議，為了防疫優先，選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動的可能性，一切以中央指揮中心之相關規定辦理。

胡南澤升台水董座 施義芳掌世曦工程

行政院近日核定多項公營事業人事案，包括台灣自來水公司董事長，將由原總經理胡南澤升任；交通部所屬中華顧問工程司轉投資的台灣世曦工程顧問公司董事長，由具土木專業背景的民進黨籍前立委施義芳接任。

江啟臣說重話 吳斯懷：不對號入座

國民黨中常會昨通過新一波人事案，由台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長，台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪出任副院長，台大政治系教授左正東代理大陸部主任；新的發言人團有五人，平均年齡不到卅五歲。

國營董座向蘇喊話：叫人下台 請顧當事人尊嚴

多位官股公司及國營事業董座去職，引發效應餘波盪漾。有現任國營事業董事長私下表示，行政院長蘇貞昌雖有人事任免權，隨時可叫人下台，「但請顧及當事人的尊嚴」。被蘇貞昌影射「公司內亂、汽車撞飛機」的桃勤公司前董事長郭榮宗昨天也再發聲，隔空回嗆蘇揆：「請問拉我下來的原因是什麼？你（蘇）自己心裡最清楚。」

熱門新聞

圖表看疫情／全美確診破6萬 西班牙死亡數超過大陸

這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

英國王儲71歲查理王子 確診新冠肺炎

整理包／台灣新增19例境外移入共235例確診 病例背景一覽

為何「被請辭」？ 郭榮宗回嗆蘇貞昌：你心裡最清楚

直播／ 我今日又新增19例確診全都屬於境外移入 累計總病例235例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。