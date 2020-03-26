找港人來台當兵？ 孫大千酸3Q哥陳柏惟沒IQ

台灣基進立委陳柏惟建議政府要香港人來台灣當兵。前立委孫大千在臉書表示，台灣又多了一位搞笑立委嗎？身為一位立委，不管是幾Q，都至少要有一點基本的IQ。這樣無厘頭式的發言，難道不怕丟盡了年輕世代的臉嗎？

孫大千說，陳柏惟從當選後的囂張得意，極盡所能的羞辱對手，到這幾次的自曝其短，荒腔走板的質詢內容，只不過是不斷地反映出一位政治人物不厚道又不用功的人格特質。

孫大千認為，身為一位立法委員，應該深刻的體會到「爾俸爾祿，民脂民膏」，立委的職責是到國會殿堂來為民喉舌，制定政策的，而不是來插科打諢，哈囉耍寶的。這樣的水準，請千萬別說代表年輕世代。

孫大千諷刺陳，要不是仗著當前綠色媒體當道，綠色網軍盛行，這樣的立委恐怕早就已經出來鞠躬道歉好幾次了。不過，有同溫層來當保護傘，並不代表可以為所欲為，不受監督。

孫呼籲熱衷罷免政治人物的基進黨，在推動「罷韓」之後，是否也可以考慮一下自己清理門戶，開始「罷Q」。